Ponorné kalové čerpadlo SP 11.000 Dirt
Spoľahlivé čerpanie čistej a špinavej vody s čerpacou kapacitou až 11 000 l/h: S kompaktným a robustným čerpadlom na špinavú vodu SP 11.000 Dirt vrátane plavákového spínača.
S čerpacou kapacitou až 11 000 litrov za hodinu nie je pre ponorné čerpadlo SP 11.000 Dirt žiadny problém rýchlo odčerpať vodu z nádrží a záhradných jazierok. Spoľahlivo odčerpáva čistú a špinavú vodu obsahujúcu častice nečistôt až do priemeru 20 mm. Predfilter je tiež k dispozícii ako voliteľná výbava na ochranu obežného kolesa čerpadla v prípade ešte väčších častíc nečistôt. Ponorné čerpadlo na špinavú vodu je tiež vybavené plavákovým spínačom, ktorý zapína a vypína čerpadlo v závislosti od hladiny vody, čím tiež zabraňuje chodu nasucho. Plavákový spínač je možné upevniť tak, aby bolo možné čerpadlo používať aj pri nízkej hladine vody až do zvyškovej hĺbky vody 25 mm. Ďalšie doplnky: Robustné tesnenie posuvného krúžku pre extra dlhú životnosť, možné predĺženie záruky na päť rokov a pripojovací závit Quick Connect pre rýchle pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Plavákový spínačZapína a vypína čerpadlo v závislosti od vodnej hladiny a zabraňuje tak chodu nasucho.
Rýchlospojka Quick ConnectPripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
- Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a jednoducho montovateľný predfilter ako príslušenstvo
- Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|400
|Prietok max. (l/h)
|< 11000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|7
|Tlak (bar)
|max. 0,7
|Zrnitosť (mm)
|max. 20
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|25
|Výška zostatkovej vody (mm)
|25
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|229 x 238 x 303
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Plavákový spínač
- V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
- Keramické mechanické tesnenie
Video
Oblasti využitia
- Na použitie pri záplavách
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok