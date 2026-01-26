Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt

Rýchle čerpanie a prenos špinavej vody s čerpacou kapacitou až 16 000 l/h: to je SP 16.000 Dirt vrátane výškovo nastaviteľného plavákového spínača pre väčšiu flexibilitu.

Špecialitou sú väčšie objemy vody: Čerpadlo na špinavú vodu SP 16.000 Dirt s maximálnym výkonom 16 000 l/h spoľahlivo čerpá špinavú vodu s časticami nečistôt do veľkosti až 20 mm, napr. zo záhradných jazierok alebo zatopených pivníc. V prípade silných nečistôt chráni voliteľný predfilter pred upchatím. Tesnenie posuvného krúžku známe z radu Professional sa inštaluje pre dlhšiu životnosť. Ponorné čerpadlo má plavákový spínač na automatickú aktiváciu a deaktiváciu. Plavák je tiež pripevnený ku koľajnici a môže byť vertikálne nastavený na čerpanie na nízkej úrovni. V manuálnom režime môže dokonca odčerpať až na zvyškovú hladinu vody 25 mm. Pripojovací závit Quick Connect umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".

Vlastnosti a výhody
Ponorné čerpadlo Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt: Keramické mechanické tesnenie
Keramické mechanické tesnenie
Pre extra dlhú životnosť.
Ponorné čerpadlo Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt: Výškovo prestaviteľný plavákový spínač
Výškovo prestaviteľný plavákový spínač
Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.
Ponorné čerpadlo Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt: Rýchlospojka Quick Connect
Rýchlospojka Quick Connect
Pripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
  • Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
  • Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
  • Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a jednoducho montovateľný predfilter ako príslušenstvo
  • Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 550
Prietok max. (l/h) < 16000
Teplota na prívode (°C) max. 35
Dopravná výška (m) 8
Tlak (bar) max. 0,8
Zrnitosť (mm) max. 20
Ponor max. (m) max. 7
Min. zvyšková voda, manuálne (mm) 25
Výška zostatkovej vody (mm) 25
Pripájací závit G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku Vnútorný závit G1 1/2
Napájací kábel (m) 10
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 229 x 238 x 303

Balenie obsahuje

  • Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Výbava

  • Pohodlné držadlo
  • Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
  • Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
  • Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
  • V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
  • Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
  • Keramické mechanické tesnenie
Ponorné čerpadlo Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt
Ponorné čerpadlo Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt
Ponorné čerpadlo Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt

Video

Oblasti využitia
  • Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
  • Na použitie pri záplavách
Príslušenstvo
Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher