Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt
Rýchle čerpanie a prenos špinavej vody s čerpacou kapacitou až 16 000 l/h: to je SP 16.000 Dirt vrátane výškovo nastaviteľného plavákového spínača pre väčšiu flexibilitu.
Špecialitou sú väčšie objemy vody: Čerpadlo na špinavú vodu SP 16.000 Dirt s maximálnym výkonom 16 000 l/h spoľahlivo čerpá špinavú vodu s časticami nečistôt do veľkosti až 20 mm, napr. zo záhradných jazierok alebo zatopených pivníc. V prípade silných nečistôt chráni voliteľný predfilter pred upchatím. Tesnenie posuvného krúžku známe z radu Professional sa inštaluje pre dlhšiu životnosť. Ponorné čerpadlo má plavákový spínač na automatickú aktiváciu a deaktiváciu. Plavák je tiež pripevnený ku koľajnici a môže byť vertikálne nastavený na čerpanie na nízkej úrovni. V manuálnom režime môže dokonca odčerpať až na zvyškovú hladinu vody 25 mm. Pripojovací závit Quick Connect umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Výškovo prestaviteľný plavákový spínačZvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.
Rýchlospojka Quick ConnectPripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
- Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a jednoducho montovateľný predfilter ako príslušenstvo
- Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|550
|Prietok max. (l/h)
|< 16000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Zrnitosť (mm)
|max. 20
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|25
|Výška zostatkovej vody (mm)
|25
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|229 x 238 x 303
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
- V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
- Keramické mechanické tesnenie
Video
Oblasti využitia
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
- Na použitie pri záplavách
Príslušenstvo
Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher