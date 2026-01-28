Ponorné kalové čerpadlo SP 22.000 Dirt Level Sensor
So snímačom hladiny a integrovaným predfiltrom: Pre náročné drenážne úlohy dokáže ponorné čerpadlo SP 22.000 Dirt Level Sensor odčerpať špinavú vodu rýchlosťou až 22 000 l / h.
Individuálne nastaviteľný snímač hladiny spustí snímač znečistenej vody SP 22.000 Dirt Level Sensor ihneď po kontakte s vodou. Ak hladina vody opäť klesne pod snímač hladiny, čerpadlo sa automaticky zastaví po 15 sekundách. Extrémne výkonné ponorné čerpadlo je ideálne na vypúšťanie napríklad veľkých záhradných jazierok, zatopených pivníc alebo stavebných jám, pretože dokáže spoľahlivo odčerpať špinavú vodu (častice nečistôt až do 30 mm) rýchlosťou až 22 000 l/h. Pri ešte špinavšej vode slúži integrovaný sťahovací predfilter z nehrdzavejúcej ocele na ochranu pred zablokovaním. Ponorné čerpadlo môže byť tiež prepnuté do nepretržitej prevádzky pomocou automatického / manuálneho spínača. Dokáže spoľahlivo odčerpať vodu až na hladinu zvyškovej vody 35 milimetrov – v nepretržitej prevádzke aj v automatickom režime, keď je snímač hladiny zodpovedajúcim spôsobom nastavený. Pomocou pripojovacieho závitu Quick Connect je možné bez komplikácií pripojiť hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" palcové. Vďaka telesu z nehrdzavejúcej ocele a robustnému tesneniu posuvného krúžku má čerpadlo obzvlášť dlhú životnosť. Na želanie je k dispozícii predĺžená záruka päť rokov.
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Hladinový senzor (Level Sensor)Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.
Rýchlospojka Quick ConnectPrípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4“ a 1 1/2".
Dimenzované na znečistenú vodu
- Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 30 milimetrov.
Prepínač automatickej a manuálnej prevádzky
- Na prepínanie automatického a manuálneho režimu.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a zabudovaný antikorový predfilter
- Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|750
|Prietok max. (l/h)
|< 22000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Zrnitosť (mm)
|max. 30
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Začiatočný čas (s)
|15
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|35
|Výška zostatkovej vody (mm)
|35
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|238 x 293 x 354
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Spínač na čerpadle
- Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania
- Integrovaný antikorový predfilter
- V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
- Keramické mechanické tesnenie
- Telo z nehrdzavejúcej ocele
Oblasti využitia
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
- Na použitie pri záplavách
- Na odčerpávanie stavebných jám do max. 100 m³