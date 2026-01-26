Ponorné kalové čerpadlo SP 9.500 Dirt
Robustné a spoľahlivé: Ponorné čerpadlo SP 9.500 Dirt s kapacitou až 9.500 l / h vrátane plavákového spínača je kompaktné vstupné čerpadlo na čerpanie a prenos znečistenej vody.
Jeho maximálny výkon čerpadla 9 500 litrov za hodinu robí z SP 9 500 Dirt dokonalý základný model pre rýchle čerpanie a odvádzanie vody z vodných nádrží a záhradných jazierok. Spoľahlivo odčerpáva čistú a špinavú vodu obsahujúcu častice nečistôt až do priemeru 20 mm. Pre veľké nečistoty je možné namontovať voliteľný predfilter, ktorý chráni obežné koleso čerpadla pred upchatím spôsobeným napríklad vetvami. Tesnenie posuvného krúžku - osvedčené riešenie z nášho sortimentu Professional, namontované vo všetkých ponorných čerpadlách - tiež zaručuje, že čerpadlo má mimoriadne dlhú životnosť. Existuje tiež možnosť predĺžiť záruku na päť rokov. Ponorné čerpadlo na špinavú vodu je tiež vybavené plavákovým spínačom, ktorý zapína a vypína čerpadlo v závislosti od hladiny vody, čím tiež zabraňuje chodu nasucho. Vďaka upevňovaciemu uchyteniu plavákového spínača je možné čerpadlo používať aj pri nízkej hladine vody až do zvyškovej hĺbky vody 25 mm. Ďalšie praktické vlastnosti: Pripojovací závit Quick Connect umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Plavákový spínačZapína a vypína čerpadlo v závislosti od vodnej hladiny a zabraňuje tak chodu nasucho.
Rýchlospojka Quick ConnectPripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
- Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a jednoducho montovateľný predfilter ako príslušenstvo
- Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|280
|Prietok max. (l/h)
|< 9500
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|6
|Tlak (bar)
|max. 0,6
|Zrnitosť (mm)
|max. 20
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|25
|Výška zostatkovej vody (mm)
|25
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|229 x 238 x 303
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Plavákový spínač
- V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
- Keramické mechanické tesnenie
Oblasti využitia
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
- Na použitie pri záplavách
