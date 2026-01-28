Set na záplavy SP 16.000 Flood Box

SP 16.000 Flood Box pre situácie ako sú napr. záplavy, vysoká voda: S čerpadlom na špinavú vodu, látkovou hadicou a puzdrom na prenášanie s hrubými okami, ktoré možno použiť ako predfilter.

Ak je v prípade záplav v dome a suteréne potrebná rýchla akcia, je Kärcher SP 16.000 Flood Box ideálnym riešením pre veľké objemy vody. Krabica obsahuje všetky potrebné položky pre rýchle nasadenie. S výkonným čerpadlom na špinavú vodu SP 16.000 Dirt je možné prečerpať až 16 000 l/h. Čerpadlá dokážu spracovať častice nečistôt až do 20 mm. V prípade silnejšej kontaminácie, ako je to v prípade zaplavenia, môže byť skrinka použitá ako dodatočný predfilter s hrubou sieťou - čím chráni obežné koleso čerpadla pred upchatím. Pripojovací závit Quick Connect umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie 1 1/4" látkovej hadice v sade. Pretože hadicová svorka má krídlovú skrutku, spojenie sa vykonáva bez akýchkoľvek nástrojov. 10 metrov dlhá hadica je ideálna na prepravu veľkých objemov vody. Dá sa zrolovať do vodorovnej polohy a uložiť do škatule, aby sa ušetrilo miesto.

Vlastnosti a výhody
Súprava pre ponorné čerpadlo pripravená na použitie (ready to use)
Súprava pre ponorné čerpadlo pripravená na použitie (ready to use)
Box obsahuje všetko potrebné na rýchle a náročné použitie v špinavej vode.
Keramické mechanické tesnenie
Keramické mechanické tesnenie
Pre extra dlhú životnosť.
Praktický plastový box s okami
Praktický plastový box s okami
Box s čerpadlom funguje ako prenosný box alebo aj ako prídavný predfilter pri obzvlášť vysokom stupni znečistenia.
Výškovo prestaviteľný plavákový spínač
  • Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.
Rýchlospojka Quick Connect
  • Pripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
  • Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Odvodňovacia hadica 1/4"
  • Väčší priemer pre zvýšený prietok.
Vrát. antikorovej hadicovej objímky s krídlovou skrutkou
  • Umožňuje pripojenie bez náradia.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
  • Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
  • Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 550
Prietok max. (l/h) < 16000
Teplota na prívode (°C) max. 35
Dopravná výška (m) 8
Tlak (bar) max. 0,8
Zrnitosť (mm) max. 20
Ponor max. (m) max. 7
Min. zvyšková voda, manuálne (mm) 25
Výška zostatkovej vody (mm) 25
Pripájací závit G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku Vnútorný závit G1 1/2
Napájací kábel (m) 10
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 229 x 238 x 303

Balenie obsahuje

  • Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
  • Vrát. súpravy s 10 m tkanou hadicou (1 ¼")
  • Vrát. antikorovej hadicovej spony

Výbava

  • Pohodlné držadlo
  • Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
  • Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
  • Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
  • V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
  • Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
  • Keramické mechanické tesnenie
Oblasti využitia
  • Na použitie pri záplavách
  • Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
