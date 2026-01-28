Set na záplavy SP 16.000 Flood Box
SP 16.000 Flood Box pre situácie ako sú napr. záplavy, vysoká voda: S čerpadlom na špinavú vodu, látkovou hadicou a puzdrom na prenášanie s hrubými okami, ktoré možno použiť ako predfilter.
Ak je v prípade záplav v dome a suteréne potrebná rýchla akcia, je Kärcher SP 16.000 Flood Box ideálnym riešením pre veľké objemy vody. Krabica obsahuje všetky potrebné položky pre rýchle nasadenie. S výkonným čerpadlom na špinavú vodu SP 16.000 Dirt je možné prečerpať až 16 000 l/h. Čerpadlá dokážu spracovať častice nečistôt až do 20 mm. V prípade silnejšej kontaminácie, ako je to v prípade zaplavenia, môže byť skrinka použitá ako dodatočný predfilter s hrubou sieťou - čím chráni obežné koleso čerpadla pred upchatím. Pripojovací závit Quick Connect umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie 1 1/4" látkovej hadice v sade. Pretože hadicová svorka má krídlovú skrutku, spojenie sa vykonáva bez akýchkoľvek nástrojov. 10 metrov dlhá hadica je ideálna na prepravu veľkých objemov vody. Dá sa zrolovať do vodorovnej polohy a uložiť do škatule, aby sa ušetrilo miesto.
Vlastnosti a výhody
Súprava pre ponorné čerpadlo pripravená na použitie (ready to use)Box obsahuje všetko potrebné na rýchle a náročné použitie v špinavej vode.
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Praktický plastový box s okamiBox s čerpadlom funguje ako prenosný box alebo aj ako prídavný predfilter pri obzvlášť vysokom stupni znečistenia.
Výškovo prestaviteľný plavákový spínač
- Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.
Rýchlospojka Quick Connect
- Pripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
- Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Odvodňovacia hadica 1/4"
- Väčší priemer pre zvýšený prietok.
Vrát. antikorovej hadicovej objímky s krídlovou skrutkou
- Umožňuje pripojenie bez náradia.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|550
|Prietok max. (l/h)
|< 16000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Zrnitosť (mm)
|max. 20
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|25
|Výška zostatkovej vody (mm)
|25
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|229 x 238 x 303
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Vrát. súpravy s 10 m tkanou hadicou (1 ¼")
- Vrát. antikorovej hadicovej spony
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
- V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
- Keramické mechanické tesnenie
Oblasti využitia
- Na použitie pri záplavách
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok