Čerpadlo BP 4 Home & Garden

Výkonné domové a záhradné čerpadlo BP 4 Home & Garden s dlhou životnosťou je ideálnym riešením pre zavlažovanie záhrady príp. zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou, napr. dažďovou.

Či na zavlažovanie, prívod vody do práčky alebo WC – kvalitné čerpadlo BP 4 Home & Garden od firmy Kärcher sa ideálne hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov na úžitkovú vodu (napr. dažďová voda z cisterien). Vďaka automatickému spúšťaniu a zastavovaniu sa čerpadlo v prípade potreby automaticky zapne a potom opäť vypne. Vrátane maximálnej ochrany: čerpadlo sa vypína automaticky pomocou ochrany proti chodu nasucho a rozsvieti sa indikácia chyby. Výkonné čerpadlo je bezúdržbové a vyznačuje sa konštantným tlakom pre optimálne zavlažovanie záhrady. Integrovaný nožný spínač, 2 výstupy pre súbežnú prevádzku dvoch pripojených zariadení ako aj gumené nohy tlmiace hluk a mnohé ďalšie komfortné vlastnosti. Sériový predfilter a integrovaný spätný ventil zabezpečujú spoľahlivú prevádzku. Kvalitné materiály sľubujú dlhú životnosť. Záruku je možné predĺžiť na päť rokov.

Vlastnosti a výhody
Komfort v dome a záhrade
Spoľahlivé zásobovanie domu ako aj konštantný tlak pre zavlažovanie záhrady.
Bezpečnosť a dlhá životnosť
Sériovo vybavený predfiltrom, spätným ventilom a ochranou proti chodu na sucho.
Automatické spúšťanie a zastavovanie
V závislosti od potreby sa čerpadlá spustia a zastavia automaticky.
Optimálne nasávanie
  • Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Ukazovateľ chýb
  • V prípade poruchy sa zobrazí chyba nasávania alebo tlaku.
Dva výstupy vody
  • Viacnásobné využitie: napr. zavlažovanie trávy pomocou zavlažovača a súčasné ručné zavlažovanie záhradným postrekovačom.
Flexibilné pripájacie hrdlo v tvare T
  • Flexibilná montáž - pre optimálne nasmerovanie spojených hadíc.
Komfortný nožný spínač
  • Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 950
Prietok max. (l/h) < 3800
Dopravná výška (m) 45
Tlak (bar) max. 4,5
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 38
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,85
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 540 x 373

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Automatické spúšťanie a zastavovanie
  • Vrát. predčisťovacieho filtra a spätného ventilu
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľké plniace hrdlo
  • Ergonomické držadlo
  • Odkladanie kábla
  • Ukazovateľ chýb
  • Dva výstupy vody
  • Otočné gumené nohy tlmiace hluk
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky
Príslušenstvo
Čerpadlo BP 4 Home & Garden náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher.