Čerpadlo BP 7 Home & Garden
Domové a záhradné čerpadlo BP 7 Home & Garden Premium s dlhou životnosťou a efektívnym 5-stupňovým pohonom na zavlažovanie záhrady príp. zásobovanie domácnosti vodou (napr. dažďovou vodou). Pohodlne, bezpečne a s vysokým výkonom!
Či už na zavlažovanie záhrady, prívod vody do práčky alebo WC. Kvalitné bezúdržbové čerpadlo BP 7 Home & Garden s dlhou životnosťou sa ideálne hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov pre zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou. Vďaka automatickému spúšťaniu a zastavovaniu sa BP 7 samočinne zapne a potom opäť vypne. V núdzovom prípade ochrana proti chodu nasucho čerpadlo vypne, rozsvieti sa indikácia chyby. 5-stupňový pohon sa vyznačuje vysokým výkonom, efektívnosťou a pokojným chodom. Pri rovnakom prietoku potrebuje BP 7 Home & Garden nižší výkon motora ako bežné tryskové čerpadlá – úspora energie: cca 30 %. Ku komfortným znakom, ako sú nožný spínač, 2 výstupy na súbežnú prevádzku 2 pripojených zariadení a tlmiace gumené nohy, sa pridávajú bezpečnostné vlastnosti ako sériový predfilter a spätný ventil pre spoľahlivú prevádzku. Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Vlastnosti a výhody
Komfort v dome a záhrade
- Spoľahlivé zásobovanie domu ako aj konštantný tlak pre zavlažovanie záhrady.
Bezpečnosť a dlhá životnosť
- Sériovo vybavený predfiltrom, spätným ventilom a ochranou proti chodu na sucho.
Viacstupňový pohon čerpadla
- Veľmi energeticky efektívny a počuteľne tichší.
Funkcia automatického spustenia / zastavenia
- V závislosti od potreby sa čerpadlá spustia a zastavia automaticky.
Optimálne nasávanie
- Kvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napr. z cisterny.
Ukazovateľ chýb
- V prípade poruchy sa zobrazí chyba nasávania alebo tlaku.
Dva výstupy vody
- Viacnásobná aplikácia: napr. zavlažovanie trávnika postrekovačmi a súčasné zalievanie záhrady.
Flexibilné pripájacie hrdlo v tvare T
- Flexibilná montáž pre optimálne nasmerovanie pripojených hadíc.
Komfortný nožný spínač
- Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1200
|Prietok max. (l/h)
|< 6000
|Dopravná výška (m)
|60
|Tlak (bar)
|max. 6
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,85
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|15,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 540 x 373
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Automatické spúšťanie a zastavovanie
- Vrát. predčisťovacieho filtra a spätného ventilu
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľké plniace hrdlo
- Ergonomické držadlo
- Odkladanie kábla
- Ukazovateľ chýb
- Dva výstupy vody
- Otočné gumené nohy tlmiace hluk
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky
Príslušenstvo
Čerpadlo BP 7 Home & Garden náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher