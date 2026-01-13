Čerpadlo BP 7 Home & Garden

Domové a záhradné čerpadlo BP 7 Home & Garden Premium s dlhou životnosťou a efektívnym 5-stupňovým pohonom na zavlažovanie záhrady príp. zásobovanie domácnosti vodou (napr. dažďovou vodou). Pohodlne, bezpečne a s vysokým výkonom!

Či už na zavlažovanie záhrady, prívod vody do práčky alebo WC. Kvalitné bezúdržbové čerpadlo BP 7 Home & Garden s dlhou životnosťou sa ideálne hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov pre zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou. Vďaka automatickému spúšťaniu a zastavovaniu sa BP 7 samočinne zapne a potom opäť vypne. V núdzovom prípade ochrana proti chodu nasucho čerpadlo vypne, rozsvieti sa indikácia chyby. 5-stupňový pohon sa vyznačuje vysokým výkonom, efektívnosťou a pokojným chodom. Pri rovnakom prietoku potrebuje BP 7 Home & Garden nižší výkon motora ako bežné tryskové čerpadlá – úspora energie: cca 30 %. Ku komfortným znakom, ako sú nožný spínač, 2 výstupy na súbežnú prevádzku 2 pripojených zariadení a tlmiace gumené nohy, sa pridávajú bezpečnostné vlastnosti ako sériový predfilter a spätný ventil pre spoľahlivú prevádzku. Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.

Vlastnosti a výhody
Komfort v dome a záhrade
  • Spoľahlivé zásobovanie domu ako aj konštantný tlak pre zavlažovanie záhrady.
Bezpečnosť a dlhá životnosť
  • Sériovo vybavený predfiltrom, spätným ventilom a ochranou proti chodu na sucho.
Viacstupňový pohon čerpadla
  • Veľmi energeticky efektívny a počuteľne tichší.
Funkcia automatického spustenia / zastavenia
  • V závislosti od potreby sa čerpadlá spustia a zastavia automaticky.
Optimálne nasávanie
  • Kvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napr. z cisterny.
Ukazovateľ chýb
  • V prípade poruchy sa zobrazí chyba nasávania alebo tlaku.
Dva výstupy vody
  • Viacnásobná aplikácia: napr. zavlažovanie trávnika postrekovačmi a súčasné zalievanie záhrady.
Flexibilné pripájacie hrdlo v tvare T
  • Flexibilná montáž pre optimálne nasmerovanie pripojených hadíc.
Komfortný nožný spínač
  • Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1200
Prietok max. (l/h) < 6000
Dopravná výška (m) 60
Tlak (bar) max. 6
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,85
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 15,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 540 x 373

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Automatické spúšťanie a zastavovanie
  • Vrát. predčisťovacieho filtra a spätného ventilu
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľké plniace hrdlo
  • Ergonomické držadlo
  • Odkladanie kábla
  • Ukazovateľ chýb
  • Dva výstupy vody
  • Otočné gumené nohy tlmiace hluk
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky
