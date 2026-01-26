Domáca vodáreň BP 4.900 Home
Výkonné domáce čerpadlo BP 4.900 Home s integrovanou nádržou na kompenzáciu tlaku automaticky čerpá vodu z alternatívnych zdrojov cez celý dom.
Domáce čerpadlo BP 4.900 Home umožňuje spoľahlivé, plne automatizované čerpanie vody pre domáce použitie. Poskytuje tlak všade, kde ho chcete použiť, napríklad pri zásobovaní práčky alebo kúpeľne. V osvedčenej kvalite Kärcher sprístupňuje výkonný program BP 4.900 Home vodu z alternatívnych zdrojov, ako sú studne alebo nádrže. Mimoriadne praktické: Domáce čerpadlá sa automaticky zapínajú a vypínajú podľa potreby. Komplexné vybavenie čerpadla zahŕňa spätný ventil, integrovaný indikátor tlaku, 24-litrovú tlakovú kompenzačnú nádrž a tepelnú ochranu. Integrovaná tepelná ochrana zaisťuje zvýšenú bezpečnosť v núdzových situáciách: Čerpadlo sa automaticky vypne, akonáhle vyschne. Čerpadlo má tiež extrémne dlhú životnosť vďaka komponentom vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele. A s opornými nožičkami, ktoré je možné pripevniť k zemi pomocou skrutiek, zaručuje stabilnú polohu za každých okolností.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Integrovaná tepelná poistkaOchrana čerpadla pred prehriatím.
Príruba a hriadeľ z antikoruOdolné materiály pre dlhú životnosť.
Integrovaný ukazovateľ tlaku
- Optimálna kontrola a údržba.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Podporná noha so skrutkou
- Perfektné pre trvalú inštaláciu.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1150
|Prietok max. (l/h)
|< 4900
|Dopravná výška (m)
|max. 50
|Tlak (bar)
|max. 5
|Pracovný tlak (bar)
|1,5 - 3,5
|Nasávacia výška max. (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|506 x 269 x 540
Balenie obsahuje
- Vrát. 2 pripájacích adaptérov pre čerpadlá G1
Výbava
- Integrovaná nádoba na vyrovnávanie tlaku: 24 l
- Integrovaný ukazovateľ tlaku
- Hlavný vypínač s ochranou pred striekajúcou vodou
- Tepelná poistka
- Antikorová príruba a hriadeľ
- Vrát. spätného ventila
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
Oblasti využitia
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky
