Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well

Ponorné tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well - ideálne na využívanie podzemnej vody zo studne. S pevným antikorovým krytom, distančnou nohou ako pomôckou pre inštaláciu a hlavným vypínačom.

Tlakové ponorné čerpadlo BP 4 Deep Well sa ideálne hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov. Hodí sa tak na zavlažovanie záhrady ako aj - v spojení s tlakovým spínačom - na zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou. Vďaka podzemnej vode z vlastnej studne môžete v dome a záhrade ušetriť množstvo cennej pitnej vody. Kryt čerpadla a závitové hrdlo z antikoru sú veľmi robustné. Integrovaný predfilter ako aj dištančná noha spoľahlivo chránia vstup vody čerpadla počas inštalácie a po nej pred znečistením. Priložené 15 m dlhé lano je možné upevniť na čerpadlo a umožňuje bezpečné spustenie do studne. Vďaka hlavnému vypínaču na konci kábla sa čerpadlo obsluhuje pohodlne a bezpečne. V rozsahu dodávky je obsiahnutá súprava na pripojenie hadice, pomocou ktorej je možné bez problémov napojiť na čerpadlo 3/4" ako aj 1" hadice. Vrátane spätného ventilu.

Vlastnosti a výhody
Ponorné čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well: Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
Dlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu.
Ponorné čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well: Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu
Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu
Rýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.
Ponorné čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well: Dištančná noha ako inštalačná pomôcka
Dištančná noha ako inštalačná pomôcka
Spoľahlivá ochrana pred špinou pri spúšťaní čerpadla nadol a jeho inštalácii.
Hlavný vypínač na konci kábla
  • Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla.
Vrátane 15 m upevňovacieho lana
  • Pre bezpečné uchopenie čerpadla.
Integrovaný predfilter
  • Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 700
Prietok max. (l/h) < 4600
Dopravná výška (m) 43
Tlak (bar) max. 4,3
Ponor max. (m) max. 12
Minimálny priemer otvoru studne (mm) 150
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 15
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 105 x 105 x 710

Balenie obsahuje

  • Prípojka na hadicu 1″, ¾″ s hadicovou objímkou
  • Vrátane 15 m upevňovacieho lana

Výbava

  • Integrovaný spätný ventil
  • Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
  • Dištančná noha ako inštalačná pomôcka
  • Integrovaný predfilter
  • Možnosť upevnenia lana
  • Zvláštny hlavný vypínač na konci kábla
Ponorné čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well
Ponorné čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrady zo studní
Príslušenstvo
Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well náhradný diel

