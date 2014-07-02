Ponorné čerpadlo tlakové BP 6 Deep Well
Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well s 30 m pripájacím káblom - ideálne na využívanie podzemnej vody zo studne. S antikorovým krytom, distančnou nohou ako pomôckou pre inštaláciu a hlavným vypínačom.
Vďaka 30 m dlhému káblu je ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well predurčené na získavanie vody z hlbších studní. Či ide o zavlažovanie záhrady alebo zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou v spojení s tlakovým spínačom - s podzemnou vodou z vlastnej studne môžete v dome a záhrade ušetriť litre cennej pitnej vody. Kryt čerpadla a závitové hrdlo sú z antikoru, a tým veľmi robustné. Integrovaný predfilter, ako aj dištančná noha, spoľahlivo chránia vstup vody čerpadla počas inštalácie a po nej pred znečistením. Priložené 30 m dlhé lano je možné upevniť na čerpadlo a umožňuje bezpečné spustenie do studne. Vďaka hlavnému vypínaču na konci kábla sa čerpadlo dobre a bezpečne obsluhuje. V rozsahu dodávky je obsiahnutá súprava na pripojenie hadice, pomocou ktorej je možné bez problémov napojiť na čerpadlo 3/4" ako aj 1" hadice. Vrátane spätného ventilu.
Vlastnosti a výhody
Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej oceleDlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu.
30 m pripájací kábelBezpečné použitie aj v hlbších priestoroch.
Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventiluRýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.
Dištančná noha ako inštalačná pomôcka
- Spoľahlivá ochrana pred špinou pri spúšťaní čerpadla nadol a jeho inštalácii.
Hlavný vypínač na konci kábla
- Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla.
Vrátane 30 m upevňovacieho lana
- Pre bezpečné uchopenie čerpadla.
Integrovaný predfilter
- Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Prietok max. (l/h)
|< 5000
|Dopravná výška (m)
|55
|Tlak (bar)
|max. 5,5
|Ponor max. (m)
|max. 27
|Minimálny priemer otvoru studne (mm)
|150
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|30
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|14,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|105 x 105 x 810
Balenie obsahuje
- Prípojka na hadicu 1″, ¾″ s hadicovou objímkou
- Vrátane 30 m upevňovacieho lana
Výbava
- Integrovaný spätný ventil
- Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
- Dištančná noha ako inštalačná pomôcka
- Integrovaný predfilter
- Možnosť upevnenia lana
- Zvláštny hlavný vypínač na konci kábla
- Dĺžka kábla 30 m
Oblasti využitia
- Polievanie záhrady zo studní
Príslušenstvo
Ponorné čerpadlo tlakové BP 6 Deep Well náhradný diel
