Záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden
Silné a odolné: záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden je ideálnym základným riešením pre ekologické zavlažovanie záhrady z alternatívnych zdrojov vody, ako sú cisterny, nádrže atď.
Kompaktné, robustné záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden s dlhou životnosťou je ideálnym základným modelom pre zavlažovanie záhrady vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú nádrže a sudy na dažďovú vodu. Čerpadlo zaujme vysokým sacím výkonom a optimálnym tlakovým výkonom. BP 4.500 Garden možno pohodlne prepravovať vďaka ergonomickej rukoväti a nízkej hmotnosti. Záhradné čerpadlo je tiež bezúdržbové a možno ho pripojiť bez potreby akéhokoľvek náradia. Prístroj sa dá pohodlne zapínať a vypínať pomocou veľkého nožného spínača, čím chráni chrbát. Použitie kvalitných materiálov zaručuje dlhú životnosť. Kärcher ponúka aj predĺženú záruku na päť rokov. A čo viac: S elektronickým tlakovým spínačom možno BP 4.500 Garden rozšíriť na čerpadlo s automatickou funkciou Start/Stop. To znamená ešte väčší komfort pri polievaní záhrady. Ale to nie je všetko: Modernizované čerpadlo je ideálne pre zásobovanie úžitkovou vodou v domácnosti.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanieKvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|550
|Prietok max. (l/h)
|< 4500
|Dopravná výška (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|372 x 186 x 231
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
- Ergonomické držadlo
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní