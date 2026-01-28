Záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden

Silné a odolné: záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden je ideálnym základným riešením pre ekologické zavlažovanie záhrady z alternatívnych zdrojov vody, ako sú cisterny, nádrže atď.

Kompaktné, robustné záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden s dlhou životnosťou je ideálnym základným modelom pre zavlažovanie záhrady vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú nádrže a sudy na dažďovú vodu. Čerpadlo zaujme vysokým sacím výkonom a optimálnym tlakovým výkonom. BP 4.500 Garden možno pohodlne prepravovať vďaka ergonomickej rukoväti a nízkej hmotnosti. Záhradné čerpadlo je tiež bezúdržbové a možno ho pripojiť bez potreby akéhokoľvek náradia. Prístroj sa dá pohodlne zapínať a vypínať pomocou veľkého nožného spínača, čím chráni chrbát. Použitie kvalitných materiálov zaručuje dlhú životnosť. Kärcher ponúka aj predĺženú záruku na päť rokov. A čo viac: S elektronickým tlakovým spínačom možno BP 4.500 Garden rozšíriť na čerpadlo s automatickou funkciou Start/Stop. To znamená ešte väčší komfort pri polievaní záhrady. Ale to nie je všetko: Modernizované čerpadlo je ideálne pre zásobovanie úžitkovou vodou v domácnosti.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanie
Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
  • Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 550
Prietok max. (l/h) < 4500
Dopravná výška (m) max. 36
Tlak (bar) max. 3,6
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 372 x 186 x 231

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Samostatný plniaci otvor
  • Vypúšťací ventil vody
  • Ergonomické držadlo
Video

Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
Príslušenstvo