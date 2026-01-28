Záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden Set Plus

Kompletná sada pripravená na použitie: BP 4.500 Garden Set Plus vrát. záhradného čerpadla, sania a záhradnej hadice. Ideálne na zavlažovanie záhrady s použitím alternatívnych zdrojov vody.

Táto praktická štartovacia sada obsahuje všetko, čo potrebujete na polievanie záhrady z vodnej nádrže alebo cisterny. Vrcholom je samozrejme kompaktné záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden s dlhou životnosťou, ktoré zaujme veľkým sacím výkonom a optimálnym prítlakom. A ako všetky záhradné čerpadlá Kärcher je bezúdržbové, dá sa namontovať bez náradia a vďaka veľkému nožnému spínaču sa dá pohodlne zapínať a vypínať bez bolesti chrbta. Okrem toho je možné zavlažovacie čerpadlo vybaviť funkciou automatického štart/stop (pomocou elektronického tlakového spínača) – pre ešte väčšie pohodlie na záhrade alebo pre zásobovanie úžitkovou vodou v domácnosti. Sada záhradnej pumpy je doplnená o 3,5 metrovú špirálovú hadicu, odolnú voči vákuu, vrátane filtra a spätného ventilu (pripojovací závit G1, priemer 3/4"), 20 metrovú hadicu Kärcher PrimoFlex® (priemer 1/2") a trysku, konektormi a kohútikovým adaptérom. Vďaka svojim kvalitným materiálom vám táto súprava bude robiť radosť obzvlášť dlho. Okrem toho vám Kärcher ponúka voliteľné predĺženie záruky na 5 rokov.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Okamžite pripravený na prevádzku
Vrátane kompletnej súpravy špirály a záhradnej hadice pripravenej na okamžité použitie.
Optimálne nasávanie
  • Kvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napríklad z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
  • Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 550
Prietok max. (l/h) < 4500
Dopravná výška (m) max. 36
Tlak (bar) max. 3,6
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 372 x 186 x 231

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
  • Vrátane súpravy so sacou hadicou
  • Vrátane súpravy na zavlažovanie záhrady

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Samostatný plniaci otvor
  • Vypúšťací ventil vody
  • Ergonomické držadlo
Video

Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
Príslušenstvo