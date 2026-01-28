Záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden Set Plus
Kompletná sada pripravená na použitie: BP 4.500 Garden Set Plus vrát. záhradného čerpadla, sania a záhradnej hadice. Ideálne na zavlažovanie záhrady s použitím alternatívnych zdrojov vody.
Táto praktická štartovacia sada obsahuje všetko, čo potrebujete na polievanie záhrady z vodnej nádrže alebo cisterny. Vrcholom je samozrejme kompaktné záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden s dlhou životnosťou, ktoré zaujme veľkým sacím výkonom a optimálnym prítlakom. A ako všetky záhradné čerpadlá Kärcher je bezúdržbové, dá sa namontovať bez náradia a vďaka veľkému nožnému spínaču sa dá pohodlne zapínať a vypínať bez bolesti chrbta. Okrem toho je možné zavlažovacie čerpadlo vybaviť funkciou automatického štart/stop (pomocou elektronického tlakového spínača) – pre ešte väčšie pohodlie na záhrade alebo pre zásobovanie úžitkovou vodou v domácnosti. Sada záhradnej pumpy je doplnená o 3,5 metrovú špirálovú hadicu, odolnú voči vákuu, vrátane filtra a spätného ventilu (pripojovací závit G1, priemer 3/4"), 20 metrovú hadicu Kärcher PrimoFlex® (priemer 1/2") a trysku, konektormi a kohútikovým adaptérom. Vďaka svojim kvalitným materiálom vám táto súprava bude robiť radosť obzvlášť dlho. Okrem toho vám Kärcher ponúka voliteľné predĺženie záruky na 5 rokov.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Okamžite pripravený na prevádzkuVrátane kompletnej súpravy špirály a záhradnej hadice pripravenej na okamžité použitie.
Optimálne nasávanie
- Kvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napríklad z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|550
|Prietok max. (l/h)
|< 4500
|Dopravná výška (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|372 x 186 x 231
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Vrátane súpravy so sacou hadicou
- Vrátane súpravy na zavlažovanie záhrady
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
- Ergonomické držadlo
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní