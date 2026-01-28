Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden

Odolné a výkonné záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden je ideálne na ekologické a ekonomické polievanie záhrady vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú cisterny alebo nádrže.

Zavlažovanie záhrady šikovne: Vďaka vysokému saciemu a tlakovému výkonu umožňuje kompaktné záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden od spoločnosti Kärcher s dlhou životnosťou pohodlné, ekologické a úsporné využitie vody z vodných nádrží, sudov na dažďovú vodu atď. Robustná pumpa má nízku hmotnosť a vďaka ergonomickej rukoväti sa dá pohodlne prepravovať. Záhradné čerpadlo je bezúdržbové a možno ho pripojiť bez potreby akéhokoľvek náradia. Veľký nožný spínač umožňuje pohodlné zapínanie a vypínanie pumpy spôsobom, ktorý je šetrný k vášmu chrbtu. Materiály použité v čerpadle sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Možná je aj predĺžená záruka na päť rokov. BP 5.000 Garden je možné tiež rozšíriť na čerpadlo s automatickou funkciou Start/Stop inštaláciou elektronického tlakového spínača. Potom môže slúžiť aj ako zásoba úžitkovej vody v domácnosti.

Vlastnosti a výhody
Záhradné čerpadlo Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden: Robustnosť a dlhá životnosť
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Záhradné čerpadlo Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden: Komfortný nožný spínač
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Záhradné čerpadlo Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden: Optimálne nasávanie
Optimálne nasávanie
Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
  • Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 650
Prietok max. (l/h) < 5000
Dopravná výška (m) max. 40
Tlak (bar) max. 4
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 372 x 186 x 231

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
  • Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Samostatný plniaci otvor
  • Vypúšťací ventil vody
  • Ergonomické držadlo
Záhradné čerpadlo Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden
Video

Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
Príslušenstvo