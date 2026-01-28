Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden
Odolné a výkonné záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden je ideálne na ekologické a ekonomické polievanie záhrady vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú cisterny alebo nádrže.
Zavlažovanie záhrady šikovne: Vďaka vysokému saciemu a tlakovému výkonu umožňuje kompaktné záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden od spoločnosti Kärcher s dlhou životnosťou pohodlné, ekologické a úsporné využitie vody z vodných nádrží, sudov na dažďovú vodu atď. Robustná pumpa má nízku hmotnosť a vďaka ergonomickej rukoväti sa dá pohodlne prepravovať. Záhradné čerpadlo je bezúdržbové a možno ho pripojiť bez potreby akéhokoľvek náradia. Veľký nožný spínač umožňuje pohodlné zapínanie a vypínanie pumpy spôsobom, ktorý je šetrný k vášmu chrbtu. Materiály použité v čerpadle sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Možná je aj predĺžená záruka na päť rokov. BP 5.000 Garden je možné tiež rozšíriť na čerpadlo s automatickou funkciou Start/Stop inštaláciou elektronického tlakového spínača. Potom môže slúžiť aj ako zásoba úžitkovej vody v domácnosti.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanieKvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|650
|Prietok max. (l/h)
|< 5000
|Dopravná výška (m)
|max. 40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|372 x 186 x 231
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
- Ergonomické držadlo
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní