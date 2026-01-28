Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden

Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden je dlhotrvajúce, výkonné a dokonale sa hodí na polievanie vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú nádrže alebo sudy na dažďovú vodu.

Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden od Kärcher môže pohodlne, nákladovo efektívne a ekologicky využívať vodu z vodných nádrží, sudov na dažďovú vodu atď. Kompaktné vodné čerpadlo poskytuje vysoký sací výkon a tlakový výkon. Materiály použité v ľahkej, no robustnej pumpe sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Záhradné čerpadlo nevyžaduje žiadnu údržbu, možno ho pripojiť bez náradia a možno ho pohodlne prenášať vďaka ergonomickej rukoväti. Ďalšie praktické funkcie: Veľký nožný spínač umožňuje zapínanie a vypínanie pumpy šetrným spôsobom k vášmu chrbtu. Možná je aj predĺžená záruka na päť rokov. Okrem toho je možné BP 6.000 Garden tiež rozšíriť na čerpadlo s funkciou automatického spustenia/zastavenia inštaláciou elektronického tlakového spínača. Potom môže slúžiť aj ako zásoba úžitkovej vody v domácnosti.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher ponúka predĺženie záruky na 5 rokov.
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanie
Kvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
  • Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Prietok max. (l/h) < 6000
Dopravná výška (m) max. 45
Tlak (bar) max. 4,5
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 9,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 204 x 253

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
  • Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Samostatný plniaci otvor
  • Vypúšťací ventil vody
  • Ergonomické držadlo
Video

Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
Príslušenstvo