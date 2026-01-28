Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden
Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden je dlhotrvajúce, výkonné a dokonale sa hodí na polievanie vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú nádrže alebo sudy na dažďovú vodu.
Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden od Kärcher môže pohodlne, nákladovo efektívne a ekologicky využívať vodu z vodných nádrží, sudov na dažďovú vodu atď. Kompaktné vodné čerpadlo poskytuje vysoký sací výkon a tlakový výkon. Materiály použité v ľahkej, no robustnej pumpe sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Záhradné čerpadlo nevyžaduje žiadnu údržbu, možno ho pripojiť bez náradia a možno ho pohodlne prenášať vďaka ergonomickej rukoväti. Ďalšie praktické funkcie: Veľký nožný spínač umožňuje zapínanie a vypínanie pumpy šetrným spôsobom k vášmu chrbtu. Možná je aj predĺžená záruka na päť rokov. Okrem toho je možné BP 6.000 Garden tiež rozšíriť na čerpadlo s funkciou automatického spustenia/zastavenia inštaláciou elektronického tlakového spínača. Potom môže slúžiť aj ako zásoba úžitkovej vody v domácnosti.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher ponúka predĺženie záruky na 5 rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanieKvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Prietok max. (l/h)
|< 6000
|Dopravná výška (m)
|max. 45
|Tlak (bar)
|max. 4,5
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 204 x 253
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
- Ergonomické držadlo
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní