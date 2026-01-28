Záhradné čerpadlo BP 7.000 Garden
Záhradné čerpadlo BP 7.000 Garden je trvácne, výkonné a dokonale sa hodí na zavlažovanie vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú nádrže alebo sudy na dažďovú vodu.
Voda zo sudov, nádrží atď. môže byť použitá záhradným čerpadlom BP 7.000 Garden od spoločnosti Kärcher pohodlným, cenovo výhodným a ekologickým spôsobom. Kompaktné vodné čerpadlo poskytuje vysoký sací výkon a tlakový výkon. Materiály použité v ľahkom, ale robustnom čerpadle sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Záhradné čerpadlo nevyžaduje žiadnu údržbu, môže byť pripojené bez náradia a môže byť pohodlne prepravované pomocou ergonomickej rukoväte. Ďalšie praktické vlastnosti: Veľký nožný spínač vám umožňuje zapnúť a vypnúť čerpadlo spôsobom, ktorý je šetrný k vášmu chrbtu. Možná je aj predĺžená záruka päť rokov. Okrem toho môže byť BP 7.000 Garden tiež modernizovaný na čerpadlo s funkciou automatického Start/Stop inštaláciou elektronického tlakového spínača. Potom sa dá využiť aj ako obslužný vodovod v domácnosti.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher ponúka predĺženie záruky na 5 rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanieKvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1100
|Prietok max. (l/h)
|< 7000
|Dopravná výška (m)
|max. 50
|Tlak (bar)
|max. 5
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 204 x 253
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
- Ergonomické držadlo
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní