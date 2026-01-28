Záhradné čerpadlo BP 7.000 Garden

Záhradné čerpadlo BP 7.000 Garden je trvácne, výkonné a dokonale sa hodí na zavlažovanie vodou z alternatívnych zdrojov, ako sú nádrže alebo sudy na dažďovú vodu.

Voda zo sudov, nádrží atď. môže byť použitá záhradným čerpadlom BP 7.000 Garden od spoločnosti Kärcher pohodlným, cenovo výhodným a ekologickým spôsobom. Kompaktné vodné čerpadlo poskytuje vysoký sací výkon a tlakový výkon. Materiály použité v ľahkom, ale robustnom čerpadle sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Záhradné čerpadlo nevyžaduje žiadnu údržbu, môže byť pripojené bez náradia a môže byť pohodlne prepravované pomocou ergonomickej rukoväte. Ďalšie praktické vlastnosti: Veľký nožný spínač vám umožňuje zapnúť a vypnúť čerpadlo spôsobom, ktorý je šetrný k vášmu chrbtu. Možná je aj predĺžená záruka päť rokov. Okrem toho môže byť BP 7.000 Garden tiež modernizovaný na čerpadlo s funkciou automatického Start/Stop inštaláciou elektronického tlakového spínača. Potom sa dá využiť aj ako obslužný vodovod v domácnosti.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher ponúka predĺženie záruky na 5 rokov.
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanie
Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
  • Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1100
Prietok max. (l/h) < 7000
Dopravná výška (m) max. 50
Tlak (bar) max. 5
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 9,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 204 x 253

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
  • Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Samostatný plniaci otvor
  • Vypúšťací ventil vody
  • Ergonomické držadlo
Video

Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
Príslušenstvo