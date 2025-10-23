Odvápňovače Kärcher
Na zabezpečenie bezproblémového chodu parných čističov a ďalších horúcovodných strojov Kärcher je potrebné zaistiť im dodávku čistej vody. Mnohé regióny Slovenska sa však musia vyrovnať s mimoriadne tvrdou vodou s vysokým obsahom vápnika, ktorá tieto stroje postupne zanáša a pri nedostatočnej údržbe ich dokáže nenávratne poškodiť. Práve preto v našej ponuke čistiacich a ošetrovacích prostriedkov nájdete odvápňovače priamo určené na zariadenia Kärcher. V závislosti od tvrdosti používanej vody je potrebné tieto odvápňovače podľa návodu pravidelne dávkovať do strojov, za čo sa vám odvďačia neúnavnou službou s maximálnym čistiacim výkonom.
Odvápňovacie prostriedky Kärcher
Odvápňovače dodávame v praktickom balení rozdelené na vrecúška s jednorazovým použitím. Vrecúško stačí podľa návodu zmiešať s vodou a roztok použiť priamo v konkrétnom stroji. Odvápňovací prostriedok je vhodný aj na použitie do rýchlovarných kanvíc alebo kávovarov v domácnosti, ktoré tiež potrebujú pravidelné odvápnenie. Niektoré špecifické zariadenia Kärcher sa odvápňujú pomocou malej alebo veľkej odvápňovacej kartuše, vďaka čomu môžete pracovať bez prestávky a nutnosti zarábania roztoku. Starú kartušu stačí zo stroja jednoducho vybrať, vložiť novú a môžete ďalej čistiť bez strachu o poškodenie stroja z dôvodu používania tvrdej vody. Odvápňovacie prostriedky a kartuše nielenže predlžujú životnosť strojov, ale navyše znižujú aj ich spotrebu energie.