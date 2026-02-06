Fukár lístia LBL 4 Battery 36 V

Akumulátorový fukár lístia 36 V s 2-stupňovou reguláciou výkonu dosahuje rýchlosť vzduchu max. 250 km/h a má ergonomický tvar, vhodný presne do ruky. Batéria nie je súčasťou výbavy.

36 V akumulátorový fukár lístia vrátane 2-stupňovej regulácie výkonu dosahuje maximálnu rýchlosť vzduchu 250 km/h. Fúkár je vybavený odmínateľnou plochou hubicou s integrovanou škrabkou, ktorá umožňuje cielený a kontrolovaný pohyb lístia, ako aj uvoľnenie mokrého a zaseknutého lístia. Prístroj je pri používaní ergonomický a veľmi dobre vyvážený. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Vlastnosti a výhody
Fúkacia rúra
  • Intenzívne odstraňovanie lístia a voľnej špiny okolo domu a v garáži.
Odnímateľná plochá hubica
  • Na presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
2-stupňová regulácia výkonu
  • Maximálna sila alebo maximálna doba chodu: Výkon je možné prispôsobiť individuálnym potrebám.
Integrovaná škrabka
  • Mokré lístie a ušliapanú špinu je možné uvoľniť pomocou škrabky na hrane hubice.
Ergonomický dizajn
  • Perfektne vyvážený pre prácu bez únavy.
Bajonetový uzáver
  • Pre úsporné odkladanie je možné fúkaciu rúru jednoducho zložiť.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
Rýchlosť vzduchu (km/h) max. 250
Prietok vzduchu (m³/h) 330
Regulácia rýchlosti Áno
Stupne rýchlosti 2
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 975 x 170 x 305

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Fúkacia rúra
  • Plochá hubica vrátane koncovky so škrabkou
Fukár lístia LBL 4 Battery 36 V

Video

Oblasti využitia
  • Listy
  • Zelený odpad
  • Chodníky okolo domu
  • Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Fukár lístia LBL 4 Battery 36 V náhradný diel

