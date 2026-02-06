Fukár lístia LBL 4 Battery 36 V
Akumulátorový fukár lístia 36 V s 2-stupňovou reguláciou výkonu dosahuje rýchlosť vzduchu max. 250 km/h a má ergonomický tvar, vhodný presne do ruky. Batéria nie je súčasťou výbavy.
36 V akumulátorový fukár lístia vrátane 2-stupňovej regulácie výkonu dosahuje maximálnu rýchlosť vzduchu 250 km/h. Fúkár je vybavený odmínateľnou plochou hubicou s integrovanou škrabkou, ktorá umožňuje cielený a kontrolovaný pohyb lístia, ako aj uvoľnenie mokrého a zaseknutého lístia. Prístroj je pri používaní ergonomický a veľmi dobre vyvážený. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Fúkacia rúra
- Intenzívne odstraňovanie lístia a voľnej špiny okolo domu a v garáži.
Odnímateľná plochá hubica
- Na presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
2-stupňová regulácia výkonu
- Maximálna sila alebo maximálna doba chodu: Výkon je možné prispôsobiť individuálnym potrebám.
Integrovaná škrabka
- Mokré lístie a ušliapanú špinu je možné uvoľniť pomocou škrabky na hrane hubice.
Ergonomický dizajn
- Perfektne vyvážený pre prácu bez únavy.
Bajonetový uzáver
- Pre úsporné odkladanie je možné fúkaciu rúru jednoducho zložiť.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Rýchlosť vzduchu (km/h)
|max. 250
|Prietok vzduchu (m³/h)
|330
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Stupne rýchlosti
|2
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|975 x 170 x 305
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Fúkacia rúra
- Plochá hubica vrátane koncovky so škrabkou
Oblasti využitia
- Listy
- Zelený odpad
- Chodníky okolo domu
- Oblasti okolo domu a záhrady
