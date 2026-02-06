Fukár lístia LBL 4 Battery Set

Výkonný 36 V akumulátorový fukár lístie Kärcher dosahuje rýchlosť vzduchu až 250 km/h. Vrátane 2-stupňovej regulácie výkonu. V súprave s batériou a rýchlonabíjačkou.

Výkonný fukár lístia Kärcher s 36 V lítium-iónovou batériou vrátane 2-stupňovej regulácie výkonu dosahuje maximálnu rýchlosť vzduchu 250 km/h. Stroj sedí ergonomicky v ruke a je dobre vyvážený. Má odnímateľnú plochú hubicu s integrovanou škrabkou. V súprave s batériou a rýchlonabíjačkou.

Vlastnosti a výhody
Fukár lístia LBL 4 Battery Set: Fúkacia rúra
Fúkacia rúra
Intenzívne odstraňovanie lístia a voľnej špiny okolo domu a v garáži.
Fukár lístia LBL 4 Battery Set: Odnímateľná plochá hubica
Odnímateľná plochá hubica
Na presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
Fukár lístia LBL 4 Battery Set: 2-stupňová regulácia výkonu
2-stupňová regulácia výkonu
Maximálna sila alebo maximálna doba chodu: Výkon je možné prispôsobiť individuálnym potrebám.
Integrovaná škrabka
  • Mokré lístie a ušliapanú špinu je možné uvoľniť pomocou škrabky na hrane hubice.
Ergonomický dizajn
  • Perfektne vyvážený pre prácu bez únavy.
Bajonetový uzáver
  • Pre úsporné odkladanie je možné fúkaciu rúru jednoducho zložiť.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
Rýchlosť vzduchu (km/h) max. 250
Prietok vzduchu (m³/h) 330
Regulácia rýchlosti Áno
Stupne rýchlosti 2
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 550 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 15 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 48 / 78
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 975 x 170 x 305

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 36 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 36 V Battery Power+ (1 ks)
  • Fúkacia rúra
  • Plochá hubica vrátane koncovky so škrabkou
Video

Oblasti využitia
  • Listy
  • Zelený odpad
  • Chodníky okolo domu
  • Oblasti okolo domu a záhrady
