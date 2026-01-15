Vysávač a fukár lístia BLV 18-200 Battery
Vysávanie, fúkanie a mulčovanie - fúkar BLV 18-200 to všetko dokáže, takže je ideálny pre upratanú záhradu.
Listy nespadajú len na jeseň. Aj na jar ale aj v lete padajú na trávniky, chodníky a terasy kvety ovocných stromov a lístky z rozkvitnutých kvetov a inej zvädnutej zelene. Existuje zariadenie, ktoré dokáže zvládnuť takmer každú náročnú úlohu: fukár a vysávač lístia BLV 18-200 Battery. Šikovné zariadenie s optimálnym rozložením hmotnosti zhromažďuje aj vlhké listy z ťažko prístupných rohov. Funkčné zariadenie 3-v-1, s veľkým objemom zberného vreca, sa ovláda pomocou voliacej páky, čo tiež umožňuje súčasné použitie funkcií vysávania a vyfukovania. Vďaka nastaviteľnej regulácii rýchlosti je možné optimálnu rýchlosť vzduchu prispôsobiť požadovanému čistiacemu účinku, od jemného vetra po dočasný Turbo Boost. Aby vás manipulácia so zariadením pri dlhodobej práci bez prestávky vôbec nezaťažovala, boli okrem zamerania na pohodlie pri nosení z hľadiska ergonómie a hmotnosti doplnené aj odnímateľné vodiace valce, ktoré zefektívňujú a zjednodušujú prácu. Batéria nie je súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Turbo BoostPoskytuje dočasné zvýšenie výkonu pre funkciu vysávania a fúkania.
Variabilná regulácia otáčokUmožňuje plynulé nastavenie rýchlosti v závislosti od úlohy.
Prepínacia páka pre nastavenie funkciíPlynulé nastavenie medzi odsávaním a vyfukovaním, tiež možné v kombinácii.
Rukoväť na oboch stranách
- Zabezpečuje optimálne rozloženie hmotnosti a jednoduchú manipuláciu.
Odnímateľné vodiace valce
- Zjednoduší a súčasne zvýši efektivitu práce.
45 litrový objem zberného vaku
- Garantuje dlhú prácu bez prerušenia.
Bezuhlíkový motor
- Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Tlačidlo Turbo Boost
|Áno
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Pracovný objem (dB(A))
|107
|Režim fúkania rýchlosti vzduchu (km/h)
|max. 200
|Režim nasávania rýchlosti vzduchu (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie - režim vyfukovania (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Výkon na jedno nabitie batérie - režim sania (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1243 x 171 x 376
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Zberná taška
- Odnímateľné vodiace valce
- Ramenný popruh
Video
Oblasti využitia
- Listy
- Zelený odpad
- Chodníky okolo domu
- Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
