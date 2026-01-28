Kosačka LMO 3-18
Ľahká a obratná 18 V akumulátorová kosačka na trávu LMO 3-18 s výkonným bezuhlíkovým motorom a šírkou kosenia 34 cm, vhodná pre trávniky s rozlohou až 350 m².
18-voltová akumulátorová kosačka na trávu je ľahká, manévrovateľná a má výkonný bezuhlíkový motor. Trávniky s rozlohou až 350 metrov štvorcových sa kosia rýchlo a precízne. Pracovná šírka je 34 centimetrov. Výšku kosenia je možné nastaviť podľa potreby na jednu z piatich úrovní v rozmedzí od 25 do 60 milimetrov. Vďaka inteligentnému riadeniu motora funkcie iPower sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy. Keď je potrebné kosiť hrany alebo okraje, hrebene na trávnik narovnajú steblá trávy pre lepšiu rýchlosť zachytenia. So systémom kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva rovnomerne rozloží po trávniku ako prírodné hnojivo počas mulčovania alebo sa zhromažďuje v 35-litrovej nádobe na zber trávy – pre dlhšie non-stop kosenie. Vodiaca rukoväť je výškovo nastaviteľná pre pohodlnú pracovnú polohu. Keď je rám zložený, zaberá menej miesta pri skladovaní. K dispozícii sú integrované transportné rukoväte na ľahké prenášanie po schodoch a cez schodíky. Kompatibilná so všetkými vymeniteľnými batériami z platformy 18 V Kärcher Battery Power. Batéria nie je súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
Výkonný bezuhlíkový motorVysoký výkon a dlhšia životnosť produktu
iPowerDodatočný výkon a optimalizovaná výdrž batérie. Vďaka inteligentnému riadeniu motora sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy.
Systém kosenia 2 v 1Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy. Funkcia mulčovania: Použitím mulčovacieho klinu sa pokosená tráva rozmetá ako prírodné hnojivo po trávniku. Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
- Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
Ukazovateľ stavu naplnenia
- Klapka na nádobe na zachytávač trávy sa zatvorí, keď je úplne plná a je potrebné ju vyprázdniť.
Pohodlné nastavenie výšky kosenia
- Jediným pohybom je možné nastaviť požadovanú výšku kosenia na jednu z piatich úrovní v rozmedzí od 25 do 60 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
- Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
- Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
- Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
- Vodiacu tyč je možné individuálne prispôsobiť výške používateľa – pre vždy vzpriamenú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
- Ovládacia lišta po celej dĺžke na vodiacej rukoväti zjednodušuje obsluhu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Šírka rezu (cm)
|34
|Výška rezu (mm)
|25 - 60
|Nastavenie výšky kosenia
|5x
|Objem zberného koša na trávu (l)
|35
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Otáčky (rpm)
|3500
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Oblasti využitia
- Trávnik
Kosačka LMO 3-18 náhradný diel
