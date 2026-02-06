Kosačka LMO 4-18 Dual
Ovládané dvoma 18 V akumulátormi pre výkonný 36 V motor v kombinácii so šírkou kosenia 37 cm – ideálne pre trávniky s rozlohou až 450 m².
Výkonná a vysoko manévrovateľná: Kosačka LMO 4-18 Dual, napájaný dvoma 18 V akumulátormi a bezuhlíkovým 36 V motorom, je ideálnym riešením pre trávniky s rozlohou až 450 m². Vďaka nízkej hmotnosti je kosačka mimoriadne obratná a agilná. Dá sa bez námahy tlačiť aj cez hrboľatý terén a okolo prekážok. Pracovná šírka je 37 cm a výška kosenia sa dá ľahko nastaviť v piatich úrovniach medzi 25 a 65 mm. Vďaka inteligentnému riadeniu motora funkcie iPower sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy. Hrebene na trávnik automaticky zachytávajú trávu, aj keď rastie blízko okrajov. So systémom kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva rovnomerne rozdeľuje po trávniku cez mulčovaciu zátku, aby pôsobila ako hnojivo, alebo sa alternatívne zhromažďuje vo veľkej 40-litrovej nádobe na zber trávy – pre dlhšie nepretržité kosenie. Výšku vodiacej lišty je možné nastaviť pre pohodlnú pracovnú polohu. Keď je rám zložený, zaberá menej miesta v úložnom priestore. K dispozícii je veľká, robustná rukoväť na prenášanie po schodoch a cez schody. Kompatibilný so všetkými vymeniteľnými batériami na akumulátorovej platforme 18 V Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
18 V + 18 V = 36 V výkonVýkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Výkonný bezuhlíkový motorPre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
iPowerDodatočný výkon a optimalizovaná výdrž batérie. Vďaka inteligentnému riadeniu motora sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy.
Systém kosenia 2 v 1
- Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy.
- Funkcia mulčovania: Použitím mulčovacieho klinu sa pokosená tráva rozmetá ako prírodné hnojivo po trávniku.
- Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
- Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
- Jediným pohybom možno výšku kosenia ľahko nastaviť na jednu z piatich úrovní v rozmedzí od 25 mm do 65 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
- Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
- Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
- Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
- Vodiacu tyč je možné individuálne prispôsobiť výške používateľa – pre vždy vzpriamenú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie motora (V)
|36
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Šírka rezu (cm)
|37
|Výška rezu (mm)
|25 - 65
|Nastavenie výšky kosenia
|5x
|Objem zberného koša na trávu (l)
|40
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Otáčky (rpm)
|3500
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Balenie obsahuje
- Variant: Batérie a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Kosačka LMO 4-18 Dual náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher