Ovládané dvoma 18 V akumulátormi pre výkonný 36 V motor v kombinácii so šírkou kosenia 37 cm – ideálne pre trávniky s rozlohou až 450 m².

Výkonná a vysoko manévrovateľná: Kosačka LMO 4-18 Dual, napájaný dvoma 18 V akumulátormi a bezuhlíkovým 36 V motorom, je ideálnym riešením pre trávniky s rozlohou až 450 m². Vďaka nízkej hmotnosti je kosačka mimoriadne obratná a agilná. Dá sa bez námahy tlačiť aj cez hrboľatý terén a okolo prekážok. Pracovná šírka je 37 cm a výška kosenia sa dá ľahko nastaviť v piatich úrovniach medzi 25 a 65 mm. Vďaka inteligentnému riadeniu motora funkcie iPower sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy. Hrebene na trávnik automaticky zachytávajú trávu, aj keď rastie blízko okrajov. So systémom kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva rovnomerne rozdeľuje po trávniku cez mulčovaciu zátku, aby pôsobila ako hnojivo, alebo sa alternatívne zhromažďuje vo veľkej 40-litrovej nádobe na zber trávy – pre dlhšie nepretržité kosenie. Výšku vodiacej lišty je možné nastaviť pre pohodlnú pracovnú polohu. Keď je rám zložený, zaberá menej miesta v úložnom priestore. K dispozícii je veľká, robustná rukoväť na prenášanie po schodoch a cez schody. Kompatibilný so všetkými vymeniteľnými batériami na akumulátorovej platforme 18 V Kärcher Battery Power.

Vlastnosti a výhody
Výkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Dodatočný výkon a optimalizovaná výdrž batérie. Vďaka inteligentnému riadeniu motora sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy.
Systém kosenia 2 v 1
  • Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy.
  • Funkcia mulčovania: Použitím mulčovacieho klinu sa pokosená tráva rozmetá ako prírodné hnojivo po trávniku.
  • Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
  • Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
  • Jediným pohybom možno výšku kosenia ľahko nastaviť na jednu z piatich úrovní v rozmedzí od 25 mm do 65 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
  • Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
  • Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
  • Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
  • Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
  • Vodiacu tyč je možné individuálne prispôsobiť výške používateľa – pre vždy vzpriamenú pracovnú polohu.
  • Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie motora (V) 36
Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Šírka rezu (cm) 37
Výška rezu (mm) 25 - 65
Nastavenie výšky kosenia 5x
Objem zberného koša na trávu (l) 40
Pohon Bezuhlíkový motor
Otáčky (rpm) 3500
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 2
Výkon na jedno nabitie batérie * (m²) max. 450 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 40 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1222 x 437 x 1002

Balenie obsahuje

  • Variant: Batérie a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Mulčovacia súprava
  • Kôš na trávu

Výbava

  • Nôž
  • Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
  • Integrované držadlo
  • Ukazovateľ stavu naplnenia
