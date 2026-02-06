Kosačka LMO 4-18 Dual Battery Set
Dve 18 V batérie pre výkonný 36 V motor v kombinácii so šírkou kosenia 37 cm – ideálne pre trávniky s rozlohou do 450 m². Batérie a rýchlonabíjačka sú súčasťou balenia.
Výkonná a vysoko manévrovateľná: s dvoma 18-voltovými batériami a bezuhlíkovým 36-voltovým motorom je kosačka LMO 4-18 Dual Battery Set ideálnym riešením pre trávniky s rozlohou až 450 metrov štvorcových. Vďaka nízkej hmotnosti je kosačka mimoriadne obratná a agilná. Bez námahy sa s ňou dá manévrovať aj v hrboľatom teréne a okolo prekážok. Pracovná šírka je 37 centimetrov a výška kosenia sa dá centrálne nastaviť v piatich úrovniach od 25 do 65 milimetrov. Vďaka inteligentnému riadeniu motora funkcie iPower sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy. Hrebene na trávnik automaticky zachytávajú trávu, aj keď rastie blízko okrajov. So systémom kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva rovnomerne rozloží po trávniku ako prírodné hnojivo alebo sa alternatívne zhromažďuje vo veľkej 40-litrovej nádobe na zber trávy – pre dlhšie non-stop kosenie. Výšku vodiacej lišty je možné nastaviť pre pohodlnú pracovnú polohu. Keď je rám zložený, zaberá menej miesta v úložnom priestore. K dispozícii je veľká, robustná rukoväť na prenášanie po schodoch a cez schody. Batérie a rýchlonabíjačka sú súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
18 V + 18 V = 36 V výkonVýkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Výkonný bezuhlíkový motorVysoký výkon a dlhšia životnosť produktu
iPowerDodatočný výkon a optimalizovaná výdrž batérie. Vďaka inteligentnému riadeniu motora sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy.
Systém kosenia 2 v 1
- Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy.
- Mulčovacia funkcia: Použitím mulčovacej súpravy sa kosená tráva rozprestiera po trávniku ako prírodné hnojivo.
- Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
- Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
- Klapka na nádobe na zachytávač trávy sa zatvorí, keď je úplne plná a je potrebné ju vyprázdniť.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
- Jediným pohybom možno výšku kosenia ľahko nastaviť na jednu z piatich úrovní v rozmedzí od 25 mm do 65 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
- Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
- Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
- Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
- Vodiacu tyč je možné individuálne prispôsobiť výške používateľa – pre vždy vzpriamenú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
- Ovládacia lišta po celej dĺžke na vodiacej rukoväti zjednodušuje obsluhu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie motora (V)
|36
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Šírka rezu (cm)
|37
|Výška rezu (mm)
|25 - 65
|Nastavenie výšky kosenia
|5x
|Objem zberného koša na trávu (l)
|40
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Otáčky (rpm)
|3500
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Balenie obsahuje
- Variant: Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia
- Batéria: 18 V / 5,0 Ah batéria Kärcher Battery Power (2 ks)
- Nabíjačka: 18 V rýchlonabíjačka Kärcher Battery Power (2 ks)
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Kosačka LMO 4-18 Dual Battery Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher