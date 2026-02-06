Kosačka LMO 5-18 Dual
So šírkou kosenia 41 cm a dvojnásobným výkonom je výkonný 36-voltový motor akumulátorovej kosačky LMO 5-18 Dual Battery poháňaný dvoma 18-voltovými batériami.
Kosačka LMO 5-18 Dual, napájaná dvoma 18 V akumulátormi a bezuhlíkovým 36 V motorom, umožňuje ľahkú prácu aj na veľkých trávnikoch s rozlohou až 550 m². Ľahká a obratná kosačka sa dá bez námahy tlačiť cez nerovný terén a okolo prekážok. Pracovná šírka je 41 centimetrov a výška kosenia sa dá ľahko nastaviť v šiestich úrovniach medzi 25 a 70 mm. Vďaka inteligentnému riadeniu motora funkcie iPower sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy. Keď je potrebné kosiť hrany alebo okraje, hrebene trávnika narovnajú steblá trávy pre lepšiu rýchlosť zachytenia. So systémom kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva rovnomerne rozloží po trávniku ako prírodné hnojivo počas mulčovania alebo sa zhromažďuje v 45-litrovej nádobe na zber trávy – pre dlhšie non-stop kosenie. Vodiaca rukoväť je teleskopická pre pohodlnú a ergonomickú pracovnú polohu. Skladací rám zaberá pri skladovaní veľmi málo miesta. K dispozícii je veľká, pevná rukoväť na prenášanie po schodoch a po schodoch. Duálna batéria LMO 5-18 je kompatibilná s 18 V batériovou platformou Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
18 V + 18 V = 36 V výkonVýkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Výkonný bezuhlíkový motorVysoký výkon a dlhšia životnosť produktu
iPowerDodatočný výkon a optimalizovaná výdrž batérie. Vďaka inteligentnému riadeniu motora sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy.
Systém kosenia 2 v 1
- Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy.
- Funkcia mulčovania: Použitím mulčovacieho klinu sa pokosená tráva rozmetá ako prírodné hnojivo po trávniku.
- Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
- Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
- Klapka na nádobe na zachytávač trávy sa zatvorí, keď je úplne plná a je potrebné ju vyprázdniť.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
- Jediným pohybom možno výšku kosenia ľahko nastaviť do jednej zo šiestich úrovní v rozmedzí od 25 do 70 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
- Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
- Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
- Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
- Rýchlouzávery pre jednoduché zaistenie. Nastaviteľný uhol pre zvislú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
- Ovládacia lišta po celej dĺžke na vodiacej rukoväti zjednodušuje obsluhu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie motora (V)
|36
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Šírka rezu (cm)
|41
|Výška rezu (cm)
|25 - 70
|Nastavenie výšky kosenia
|6x
|Objem zberného koša na trávu (l)
|45
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Otáčky (rpm)
|3500
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Balenie obsahuje
- Variant: Batérie a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Oblasti využitia
- Trávnik
Príslušenstvo
