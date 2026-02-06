Nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery
Výkonné akumulátorové nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery sú vybavené rukoväťou otočnou o 180°, zbernou lištou a 2-stupňovou reguláciou rýchlosti. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Silák pre perfektný rez - 36 V akumulátorové nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery od Kärcher. Vďaka 2-stupňovej regulácii rýchlosti je možné si vybrať podľa použitia medzi maximálnou rýchlosťou a maximálnou silou. Ďalej je možné píliť bez námahy aj hrubšie konáre pomocou funkcie pílenia. Ďalšou výhodou je rukoväť otočná vo viacerých stupňoch o 180°, ktorá zabraňuje únave ramien alebo pliec. Praktická je aj lišta, pomocou ktorej sa ostrihané konáre dostanú priamo na zem namiesto toho, aby padali do živého plota. Laserom rezaný a diamantom brúsený nôž nožníc na živý plot vždy garantuje presný výsledok rezania. Prídavná ochrana hrotu noža zabraňuje poškodeniu budov a podláh, ako aj poškodeniu samotného noža. Závesné oko, ktoré je integrované v ochrane hrotu noža, umožňuje úsporné zavesenie na stenu. Nožnice na živý plot sú vybavené aj antiblokovacím systémom pre neprerušovanú prácu.
Vlastnosti a výhody
2-stupňová regulácia rýchlostiPodľa použitia je možné si vybrať medzi maximálnou rýchlosťou a maximálnou silou. Stupeň 1: vysoká rýchlosť. Ideálny pre presne tvarované rezy. Stupeň 2: vysoká sila. Ideálny pre spätný rez hrubých konárov a hustých živých plotov.
Otočná rukoväťRukoväť je možné otočiť v niekoľkých stupňoch o 180 °, aby sa zaistilo pohodlné držanie tela.
ZametačOdhodí pokosený porast pohodlne na zem pred používateľa, ktorý by inak spadol do živého plota.
Funkcia pílenia
- Obzvlášť praktické pre živé ploty s občasnými hrubšími vetvami.
Laserom rezaný a diamantom brúsený nôž
- Nôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
Ochrana vedenia
- Chráni nôž a zabraňuje poškodeniu budov a podláh.
- S integrovaným zavesením pre praktické uloženie na stenu.
2-ručný bezpečnostný obvod
- Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Dĺžka rezu (cm)
|60
|Vzdialenosť zubov (mm)
|26
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Stupne rýchlosti
|2
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|Úroveň 1: 2700 / Úroveň 2: 760
|Typ rezacej čepele
|Laserom vyrezané, diamantom brúsené
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný rez v úrovni 1
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ochrana noža
- Zametač
Výbava
- Rukoväť: otočný
- Funkcia pílenia
- Ochrana vedenia
- Závesné oko
Oblasti využitia
- Živé ploty
- Kríky
Príslušenstvo
