Nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery

Výkonné akumulátorové nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery sú vybavené rukoväťou otočnou o 180°, zbernou lištou a 2-stupňovou reguláciou rýchlosti. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Silák pre perfektný rez - 36 V akumulátorové nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery od Kärcher. Vďaka 2-stupňovej regulácii rýchlosti je možné si vybrať podľa použitia medzi maximálnou rýchlosťou a maximálnou silou. Ďalej je možné píliť bez námahy aj hrubšie konáre pomocou funkcie pílenia. Ďalšou výhodou je rukoväť otočná vo viacerých stupňoch o 180°, ktorá zabraňuje únave ramien alebo pliec. Praktická je aj lišta, pomocou ktorej sa ostrihané konáre dostanú priamo na zem namiesto toho, aby padali do živého plota. Laserom rezaný a diamantom brúsený nôž nožníc na živý plot vždy garantuje presný výsledok rezania. Prídavná ochrana hrotu noža zabraňuje poškodeniu budov a podláh, ako aj poškodeniu samotného noža. Závesné oko, ktoré je integrované v ochrane hrotu noža, umožňuje úsporné zavesenie na stenu. Nožnice na živý plot sú vybavené aj antiblokovacím systémom pre neprerušovanú prácu.

Vlastnosti a výhody
Nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery: 2-stupňová regulácia rýchlosti
2-stupňová regulácia rýchlosti
Podľa použitia je možné si vybrať medzi maximálnou rýchlosťou a maximálnou silou. Stupeň 1: vysoká rýchlosť. Ideálny pre presne tvarované rezy. Stupeň 2: vysoká sila. Ideálny pre spätný rez hrubých konárov a hustých živých plotov.
Nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery: Otočná rukoväť
Otočná rukoväť
Rukoväť je možné otočiť v niekoľkých stupňoch o 180 °, aby sa zaistilo pohodlné držanie tela.
Nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery: Zametač
Zametač
Odhodí pokosený porast pohodlne na zem pred používateľa, ktorý by inak spadol do živého plota.
Funkcia pílenia
  • Obzvlášť praktické pre živé ploty s občasnými hrubšími vetvami.
Laserom rezaný a diamantom brúsený nôž
  • Nôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčky
  • Pre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
Ochrana vedenia
  • Chráni nôž a zabraňuje poškodeniu budov a podláh.
  • S integrovaným zavesením pre praktické uloženie na stenu.
2-ručný bezpečnostný obvod
  • Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
Dĺžka rezu (cm) 60
Vzdialenosť zubov (mm) 26
Regulácia rýchlosti Áno
Stupne rýchlosti 2
Rýchlosť noža (Rezy za minútu) Úroveň 1: 2700 / Úroveň 2: 760
Typ rezacej čepele Laserom vyrezané, diamantom brúsené
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Výkon na jedno nabitie batérie * (m) max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1077 x 213 x 183

* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný rez v úrovni 1

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Ochrana noža
  • Zametač

Výbava

  • Rukoväť: otočný
  • Funkcia pílenia
  • Ochrana vedenia
  • Závesné oko
Oblasti využitia
  • Živé ploty
  • Kríky
