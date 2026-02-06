Nožnice na živý plot HGE Battery 36-60 Set
Výkonné akumulátorové nožnice na živý plot HGE 36-60 Battery sú vybavené rukoväťou otočnou o 180°, zbernou lištou a 2-stupňovou reguláciou rýchlosti. Batéria je súčasťou výbavy.
Kärcher 36 V akumulátorové nožnice na živý plot HGE 36-60 sú skutočnou hnacou silou. Vďaka dvojstupňovému ovládaniu rýchlosti si môžete vybrať medzi maximálnou rýchlosťou a maximálnym výkonom v závislosti od používania. Rukoväť sa dá otočiť o 180 ° vo viacerých stupňoch, a tak zaistí vaše pohodlie v každej pracovnej polohe - to všetko bez únavy paží alebo ramien, napríklad pri vertikálnych rezoch. Praktická je aj lišta, pomocou ktorej sa ostrihané konáre dostanú priamo na zem namiesto toho, aby padali do živého plota. Laserom rezaný a diamantom brúsený nôž nožníc na živý plot vždy garantuje presný výsledok rezania. Dodatočný chránič čepele zabraňuje poškodeniu budov a podláh, ako aj čepele samotnej, a integrované závesné oko zaisťuje priestorovo úsporné skladovanie na stene. Funkcia píly robí rezanie hrubších vetiev hračkou. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
2-stupňová regulácia rýchlostiPodľa použitia je možné si vybrať medzi maximálnou rýchlosťou a maximálnou silou. Stupeň 1: vysoká rýchlosť. Ideálny pre presne tvarované rezy. Stupeň 2: vysoká sila. Ideálny pre spätný rez hrubých konárov a hustých živých plotov.
Otočná rukoväťRukoväť je možné otočiť v niekoľkých stupňoch o 180 °, aby sa zaistilo pohodlné držanie tela.
ZametačOdhodí pokosený porast pohodlne na zem pred používateľa, ktorý by inak spadol do živého plota.
Funkcia pílenia
- Obzvlášť praktické pre živé ploty s občasnými hrubšími vetvami.
Laserom rezaný a diamantom brúsený nôž
- Nôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
Ochrana vedenia
- Chráni nôž a zabraňuje poškodeniu budov a podláh.
- S integrovaným zavesením pre praktické uloženie na stenu.
2-ručný bezpečnostný obvod
- Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Dĺžka rezu (cm)
|60
|Vzdialenosť zubov (mm)
|26
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Stupne rýchlosti
|2
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|Úroveň 1: 2700 / Úroveň 2: 760
|Typ rezacej čepele
|Laserom vyrezané, diamantom brúsené
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|48 / 78
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný rez v úrovni 1
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 36 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 36 V Battery Power+ (1 ks)
- Ochrana noža
- Zametač
Výbava
- Rukoväť: otočný
- Funkcia pílenia
- Ochrana vedenia
- Závesné oko
Video
Oblasti využitia
- Živé ploty
- Kríky
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Nožnice na živý plot HGE Battery 36-60 Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher