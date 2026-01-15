Reťazová píla CNS Battery 18-30
Jednoduchá manipulácia, univerzálne použitie a perfektná starostlivosť o stromy: ľahká akumulátorová reťazová píla CNS 18-30 Battery so systémom napínania reťaze bez použitia náradia.
Akumulátorová reťazová píla CNS 18-30 Battery od spoločnosti Kärcher je vhodná vďaka svojej nízkej hmotnosti a ideálnej dĺžke lišty na pohodlné a univerzálne používanie pri starostlivosti o stromy. Jej vynikajúca rýchlosť reťaze zabezpečí rýchle a ľahké rezanie od ruky. Upínací systém reťaze bez použitia nástroja a automatické mazanie reťaze akumulátorovej reťazovej píly zaistí jednoduchú obsluhu. Kombinácia brzdy reťazovej píly a dvojčinného odblokovania ešte zvýši jej bezpečnosť. Súčasťou dodávky je prístroj, lišta, reťaz, kryt na lištu a olejová fľaša.
Vlastnosti a výhody
Napnutie reťaze bez použitia nástrojaNapínanie reťaze bez námahy pomocou otočného spínača.
Automatické mazanie reťazeNa použitie akumulátorovej reťazovej píly bez údržby.
Ochrana proti spätnému nárazuReťaz sa okamžite zastaví – pre maximálnu bezpečnosť v prípade spätného nárazu
Drapáková zarážka
- Bezpečné vedenie a presné rezanie pomocou fixovania reťazovej píly na rezanom materiáli.
Prvotriedna rýchlosť
- Rýchlosť reťaze 10 m/s – pre rýchle rezanie.
Mnohostranné využitie
- Lišta dlhá 30 cm má univerzálne využitie.
Bezpečnostné odomykanie
- Zabraňuje neúmyselnému spusteniu reťazovej píly.
Priehľadná olejová nádrž
- Hladinu oleja je možné kedykoľvek kontrolovať priehľadným okienkom.
Bezuhlíkový motor
- Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Vodiaca lišta (cm)
|30
|Rýchlosť reťaze (m/s)
|10
|Rozteč reťaze
|3/8" LP
|Hrúbka hnacích článkov
|1.1 mm / 0.043"
|Počet hnacích článkov
|45
|Kapacita olejovej nádrže (ml)
|200
|Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))
|101
|Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vibrácie, zadná rukoväť (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø vetvy: 10 cm
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Vodiaca lišta
- Pílová reťaz
- Olejová fľaša
Výbava
- Ochrana reťaze
- Napnutie reťaze bez použitia nástroja
- Automatické mazanie reťaze
- Reťazová brzda
- Ukazovateľ hladiny oleja
Video
Oblasti využitia
- Vetvy stromov
- Palivové drevo
- Stromy
Príslušenstvo
