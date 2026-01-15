Reťazová píla CNS Battery 18-30

Jednoduchá manipulácia, univerzálne použitie a perfektná starostlivosť o stromy: ľahká akumulátorová reťazová píla CNS 18-30 Battery so systémom napínania reťaze bez použitia náradia.

Akumulátorová reťazová píla CNS 18-30 Battery od spoločnosti Kärcher je vhodná vďaka svojej nízkej hmotnosti a ideálnej dĺžke lišty na pohodlné a univerzálne používanie pri starostlivosti o stromy. Jej vynikajúca rýchlosť reťaze zabezpečí rýchle a ľahké rezanie od ruky. Upínací systém reťaze bez použitia nástroja a automatické mazanie reťaze akumulátorovej reťazovej píly zaistí jednoduchú obsluhu. Kombinácia brzdy reťazovej píly a dvojčinného odblokovania ešte zvýši jej bezpečnosť. Súčasťou dodávky je prístroj, lišta, reťaz, kryt na lištu a olejová fľaša.

Vlastnosti a výhody
Reťazová píla CNS Battery 18-30: Napnutie reťaze bez použitia nástroja
Napnutie reťaze bez použitia nástroja
Napínanie reťaze bez námahy pomocou otočného spínača.
Reťazová píla CNS Battery 18-30: Automatické mazanie reťaze
Automatické mazanie reťaze
Na použitie akumulátorovej reťazovej píly bez údržby.
Reťazová píla CNS Battery 18-30: Ochrana proti spätnému nárazu
Ochrana proti spätnému nárazu
Reťaz sa okamžite zastaví – pre maximálnu bezpečnosť v prípade spätného nárazu
Drapáková zarážka
  • Bezpečné vedenie a presné rezanie pomocou fixovania reťazovej píly na rezanom materiáli.
Prvotriedna rýchlosť
  • Rýchlosť reťaze 10 m/s – pre rýchle rezanie.
Mnohostranné využitie
  • Lišta dlhá 30 cm má univerzálne využitie.
Bezpečnostné odomykanie
  • Zabraňuje neúmyselnému spusteniu reťazovej píly.
Priehľadná olejová nádrž
  • Hladinu oleja je možné kedykoľvek kontrolovať priehľadným okienkom.
Bezuhlíkový motor
  • Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Vodiaca lišta (cm) 30
Rýchlosť reťaze (m/s) 10
Rozteč reťaze 3/8" LP
Hrúbka hnacích článkov 1.1 mm / 0.043"
Počet hnacích článkov 45
Kapacita olejovej nádrže (ml) 200
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A)) 101
Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3,5
Vibrácie, zadná rukoväť (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²) 5,2
Pohon Bezuhlíkový motor
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 690 x 230 x 245

* Ø vetvy: 10 cm

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Vodiaca lišta
  • Pílová reťaz
  • Olejová fľaša

Výbava

  • Ochrana reťaze
  • Napnutie reťaze bez použitia nástroja
  • Automatické mazanie reťaze
  • Reťazová brzda
  • Ukazovateľ hladiny oleja
Reťazová píla CNS Battery 18-30
Video

Oblasti využitia
  • Vetvy stromov
  • Palivové drevo
  • Stromy
Príslušenstvo
Reťazová píla CNS Battery 18-30 náhradný diel

