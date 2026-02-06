Reťazová píla CNS Battery 36-35
S vysokou rýchlosťou reťaze a širokou dĺžkou lišty: Akumulátorová reťazová píla CNS 36-35 Battery je vhodná najmä pre náročnú starostlivosť o stromy.
Akumulátorová reťazová píla CNS 36-35 Battery zvládne aj hrubé konáre vďaka vynikajúcej rýchlosti a optimálnej šírke rezu. Upínací systém reťaze bez použitia nástroja, ako aj automatické mazanie reťaze extrémne zjednodušia obsluhu – či už pre profesionálov alebo začiatočníkov. Brzda reťazovej píly a systém 2 spínačov zaručujú bezpečnosť vždy počas používania. Súčasťou dodávky sú: akumulátorová reťazová píla, lišta, reťaz, kryt lišty a olejová fľaša.
Vlastnosti a výhody
Napnutie reťaze bez použitia nástrojaNapínanie reťaze bez námahy pomocou otočného spínača.
Automatické mazanie reťazeNa použitie akumulátorovej reťazovej píly bez údržby.
Ochrana proti spätnému nárazuReťaz sa okamžite zastaví – pre maximálnu bezpečnosť v prípade spätného nárazu
Drapáková zarážka
- Bezpečné vedenie a presné rezanie pomocou fixovania reťazovej píly na rezanom materiáli.
Prvotriedna rýchlosť
- Rýchlosť reťaze 21 m/s – pre rýchle rezanie.
Mnohostranné využitie
- Pílový list s dĺžkou 35 cm – ideálny pre tradičné oblasti použitia.
Bezpečnostné odomykanie
- Zabraňuje neúmyselnému spusteniu reťazovej píly.
Priehľadná olejová nádrž
- Hladinu oleja je možné kedykoľvek kontrolovať priehľadným okienkom.
Bezuhlíkový motor
- Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Vodiaca lišta (cm)
|35
|Rýchlosť reťaze (m/s)
|21
|Rozteč reťaze
|3/8" LP
|Hrúbka hnacích článkov
|1.1 mm / 0.043"
|Počet hnacích článkov
|52
|Kapacita olejovej nádrže (ml)
|190
|Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))
|104
|Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vibrácie, zadná rukoväť (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø vetvy: 10 cm
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Vodiaca lišta
- Pílová reťaz
- Olejová fľaša
Výbava
- Ochrana reťaze
- Napnutie reťaze bez použitia nástroja
- Automatické mazanie reťaze
- Reťazová brzda
- Ukazovateľ hladiny oleja
Video
Oblasti využitia
- Vetvy stromov
- Palivové drevo
- Stromy
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Reťazová píla CNS Battery 36-35 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher