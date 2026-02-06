Reťazová píla CNS Battery 36-35

S vysokou rýchlosťou reťaze a širokou dĺžkou lišty: Akumulátorová reťazová píla CNS 36-35 Battery je vhodná najmä pre náročnú starostlivosť o stromy.

Akumulátorová reťazová píla CNS 36-35 Battery zvládne aj hrubé konáre vďaka vynikajúcej rýchlosti a optimálnej šírke rezu. Upínací systém reťaze bez použitia nástroja, ako aj automatické mazanie reťaze extrémne zjednodušia obsluhu – či už pre profesionálov alebo začiatočníkov. Brzda reťazovej píly a systém 2 spínačov zaručujú bezpečnosť vždy počas používania. Súčasťou dodávky sú: akumulátorová reťazová píla, lišta, reťaz, kryt lišty a olejová fľaša.

Vlastnosti a výhody
Napnutie reťaze bez použitia nástroja
Napnutie reťaze bez použitia nástroja
Napínanie reťaze bez námahy pomocou otočného spínača.
Automatické mazanie reťaze
Automatické mazanie reťaze
Na použitie akumulátorovej reťazovej píly bez údržby.
Ochrana proti spätnému nárazu
Ochrana proti spätnému nárazu
Reťaz sa okamžite zastaví – pre maximálnu bezpečnosť v prípade spätného nárazu
Drapáková zarážka
  • Bezpečné vedenie a presné rezanie pomocou fixovania reťazovej píly na rezanom materiáli.
Prvotriedna rýchlosť
  • Rýchlosť reťaze 21 m/s – pre rýchle rezanie.
Mnohostranné využitie
  • Pílový list s dĺžkou 35 cm – ideálny pre tradičné oblasti použitia.
Bezpečnostné odomykanie
  • Zabraňuje neúmyselnému spusteniu reťazovej píly.
Priehľadná olejová nádrž
  • Hladinu oleja je možné kedykoľvek kontrolovať priehľadným okienkom.
Bezuhlíkový motor
  • Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
Vodiaca lišta (cm) 35
Rýchlosť reťaze (m/s) 21
Rozteč reťaze 3/8" LP
Hrúbka hnacích článkov 1.1 mm / 0.043"
Počet hnacích článkov 52
Kapacita olejovej nádrže (ml) 190
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A)) 104
Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3,6
Vibrácie, zadná rukoväť (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²) 4,9
Pohon Bezuhlíkový motor
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy) max. 200 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 50 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø vetvy: 10 cm

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Vodiaca lišta
  • Pílová reťaz
  • Olejová fľaša

Výbava

  • Ochrana reťaze
  • Napnutie reťaze bez použitia nástroja
  • Automatické mazanie reťaze
  • Reťazová brzda
  • Ukazovateľ hladiny oleja
Video

Oblasti využitia
  • Vetvy stromov
  • Palivové drevo
  • Stromy
Príslušenstvo
Reťazová píla CNS Battery 36-35 náhradný diel

