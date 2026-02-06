Vyžínač LTR 3-18 Dual
Výkonný, efektívny a pohodlný – vysokovýkonný 36 V motor poháňaný dvoma 18 V batériami prináša zábavu pri údržbe trávnika. Tiež vysoko účinný na dlhej tráve.
Vyžínač LTR 3-18 s dvoma batériami je mimoriadne výkonné a pohodlné riešenie na presné vyžínanie trávnikov a ich okrajov. Výkonný 36-voltový motor získava všetku potrebnú energiu z dvoch 18-voltových lítium-iónových batérií a poskytuje pôsobivý výkon. Nastaviteľná dvojdielna rukoväť a teleskopická funkcia hlavy vyžínača sú navrhnuté pre ergonómiu. Rotujúca kosiaca struna zaisťuje precízne kosenie trávnika a skladací chránič rastlín ju udržiava v bezpečnej vzdialenosti od rastlín a stromov. Či už sú to úzke rohy alebo náročné miesta v záhrade, tento akumulátorový vyžínač zvládne každú výzvu. Pretože je možné nastaviť aj uhol hlavy vyžínača, môžete dokonca dosiahnuť čisté výsledky orezávania pod prekážkami alebo na svahoch. Automatické nastavenie vyžínača zaisťuje vždy dokonalú dĺžku závitu a presné rezanie.
Vlastnosti a výhody
36 V PowerVýkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Efektívny systém rezaniaRezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Kosenie pri okrajochOtočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ohybná hlava strunovej kosačky
- Ergonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
- Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
- Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Uhol dvojdielnej rukoväte je nastaviteľný pre ergonomickú a uvoľnenú polohu.
Automatické predĺženie struny
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
- Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom: zobrazuje zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacitu batérie.
- Dve vymeniteľné batérie sa dajú použiť so všetkými ostatnými zariadeniami platformy 18 V Kärcher Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie motora (V)
|36
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Priemer rezného kruhu (cm)
|30
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|2
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Otáčky (rpm)
|8000
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 350 x 1285
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ramenný popruh
Výbava
- Závitová cievka
- Oblúk na ochranu rastlín
- Nastavenie uhla sklonu
- Prídavná rukoväť
- Otočná zastrihovacia hlava
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
