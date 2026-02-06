Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set
Všestranný a výkonný – efektívne vyžína dlhú trávu pomocou výkonného 36 V motora a kosí nepríjemné oblasti, na ktoré sa kosačka nedostane. Vrátane dvoch 18 V batérií a nabíjačky batérií.
Efektivita, presnosť a komfort – to všetko v jednom zariadení. S akumulátorovým vyžínačom LTR 3-18 Dual Battery Set sa záhradníctvo stáva potešením. Výkonný 36-voltový motor získava všetku potrebnú energiu z dvoch 18-voltových lítium-iónových batérií a poskytuje pôsobivý výkon. Nastaviteľná dvojdielna rukoväť a teleskopická konštrukcia hlavy vyžínača umožňujú pohodlné ovládanie, pretože zariadenie je možné vždy používať vo vzpriamenej polohe, ktorá je šetrná k chrbtu. Či už ide o veľké plochy alebo ťažko dostupné zákutia, tento batériový vyžínač to všetko zvládne s ľahkosťou. Rotujúci kosiaca struna zaisťuje presné kosenie trávnika, zatiaľ čo skladací ochranný kryt rastlín zaisťuje, že rastliny a stromy zostanú počas používania chránené. Uhol hlavy vyžínača je možné nastaviť podľa potreby na orezanie pod prekážkami alebo na svahoch. Súčasťou balenia sú dve nabíjateľné batérie a rýchlonabíjačka.
Vlastnosti a výhody
36 V PowerVýkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Efektívny systém rezaniaRezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Kosenie pri okrajochOtočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ohybná hlava strunovej kosačky
- Ergonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
- Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
- Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Uhol dvojdielnej rukoväte je nastaviteľný pre ergonomickú a uvoľnenú polohu.
Automatické predĺženie struny
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
- Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom: zobrazuje zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacitu batérie.
- Dve vymeniteľné batérie sa dajú použiť so všetkými ostatnými zariadeniami platformy 18 V Kärcher Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie motora (V)
|36
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Priemer rezného kruhu (cm)
|30
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|2
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Otáčky (rpm)
|8000
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 350 x 1285
Balenie obsahuje
- Variant: Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia
- Batéria: 18 V / 2.0 Ah Battery Power battery (2 ks)
- Nabíjačka: 18 V rýchlonabíjačka Kärcher Battery Power (2 ks)
- Ramenný popruh
Výbava
- Závitová cievka
- Oblúk na ochranu rastlín
- Nastavenie uhla sklonu
- Prídavná rukoväť
- Otočná zastrihovacia hlava
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher