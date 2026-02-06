Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set

Všestranný a výkonný – efektívne vyžína dlhú trávu pomocou výkonného 36 V motora a kosí nepríjemné oblasti, na ktoré sa kosačka nedostane. Vrátane dvoch 18 V batérií a nabíjačky batérií.

Efektivita, presnosť a komfort – to všetko v jednom zariadení. S akumulátorovým vyžínačom LTR 3-18 Dual Battery Set sa záhradníctvo stáva potešením. Výkonný 36-voltový motor získava všetku potrebnú energiu z dvoch 18-voltových lítium-iónových batérií a poskytuje pôsobivý výkon. Nastaviteľná dvojdielna rukoväť a teleskopická konštrukcia hlavy vyžínača umožňujú pohodlné ovládanie, pretože zariadenie je možné vždy používať vo vzpriamenej polohe, ktorá je šetrná k chrbtu. Či už ide o veľké plochy alebo ťažko dostupné zákutia, tento batériový vyžínač to všetko zvládne s ľahkosťou. Rotujúci kosiaca struna zaisťuje presné kosenie trávnika, zatiaľ čo skladací ochranný kryt rastlín zaisťuje, že rastliny a stromy zostanú počas používania chránené. Uhol hlavy vyžínača je možné nastaviť podľa potreby na orezanie pod prekážkami alebo na svahoch. Súčasťou balenia sú dve nabíjateľné batérie a rýchlonabíjačka.

Vlastnosti a výhody
Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set: 36 V Power
36 V Power
Výkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set: Efektívny systém rezania
Efektívny systém rezania
Rezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set: Kosenie pri okrajoch
Kosenie pri okrajoch
Otočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ohybná hlava strunovej kosačky
  • Ergonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
  • Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
  • Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
  • Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
  • Uhol dvojdielnej rukoväte je nastaviteľný pre ergonomickú a uvoľnenú polohu.
Automatické predĺženie struny
  • Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
  • Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom: zobrazuje zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacitu batérie.
  • Dve vymeniteľné batérie sa dajú použiť so všetkými ostatnými zariadeniami platformy 18 V Kärcher Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie motora (V) 36
Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Priemer rezného kruhu (cm) 30
Rezný nástroj Hlavica so strunou
Podávanie struny Automatický
Geometria struny točená
Priemer struny (mm) 2
Regulácia rýchlosti Nie
Otáčky (rpm) 8000
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 2
Výkon na jedno nabitie batérie * (m) max. 480 (2,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 28 (2,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 44 / 83
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 350 x 1285

Balenie obsahuje

  • Variant: Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia
  • Batéria: 18 V / 2.0 Ah Battery Power battery (2 ks)
  • Nabíjačka: 18 V rýchlonabíjačka Kärcher Battery Power (2 ks)
  • Ramenný popruh

Výbava

  • Závitová cievka
  • Oblúk na ochranu rastlín
  • Nastavenie uhla sklonu
  • Prídavná rukoväť
  • Otočná zastrihovacia hlava
Video

Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika
Príslušenstvo
Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set náhradný diel

Vyžínač LTR 3-18 Dual Battery Set náhradný diel