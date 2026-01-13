Zavlažovacie hodiny WT 4

Jednoducho programovateľný zavlažovací automat pre zavlažovanie podľa potreby. Zavlažovanie sa automaticky spúšťa a zastavuje podľa nastaveného času. Odoberateľný displej na komfortné programovanie. S prípojkou na vodovodný kohútik a predfiltrom.

Na cielené zavlažovanie podľa potreby: zavlažovací automat WT 4 sa obzvlášť jednoducho programuje. Vďaka snímateľnej ovládacej časti, veľkému regulátoru a prehľadnému spínaciemu panelu je programovanie ľahké a nenáročné. Maximálna dĺžka zavlažovania je 120 minút. Každé zavlažovanie sa spúšťa a zastavuje presne a automaticky v prednastavený čas. Prípojka na vodovodný kohútik a predfilter sú v štandardnej výbave. So zavlažovacím automatom Kärcher sa zavlažovací systém plne automaticky spúšťa a zastavuje podľa naprogramovaného času. Voda teda tečie iba vtedy, keď je to potrebné – čo šetrí peniaze a chráni životné prostredie. Zavlažovacie automaty Kärcher sú kompatibilné so všetkými známymi klik-systémami. 9V batéria nie je súčasťou výbavy, v prípade vybitia batérie sa zavlažovanie automaticky zastaví.

Vlastnosti a výhody
Zavlažovacie hodiny WT 4: Individuálne programovanie
Individuálne programovanie
Na zavlažovanie podľa potreby
Zavlažovacie hodiny WT 4: Automatické zapínanie a vypínanie
Automatické zapínanie a vypínanie
Na cielené zavlažovanie
Zavlažovacie hodiny WT 4: Odnímateľný displej
Odnímateľný displej
Pre pohodlné programovanie
Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfilter
Kontrolka pre programovanie a pre stav batérie
Možné ručné zavlažovanie
Max. dĺžka zavlažovania: 120 min
Nastaviteľná doba spustenia
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 115 x 120 x 125

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Balenie obsahuje

  • Batérie v štandardnej výbave: Nie

Výbava

  • Potrebné sú batérie
  • Počet batérií: Blok 1 x 9 V

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Stromy
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
Príslušenstvo
Zavlažovacie hodiny WT 4 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher