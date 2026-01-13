Zavlažovacie hodiny WT 4
Jednoducho programovateľný zavlažovací automat pre zavlažovanie podľa potreby. Zavlažovanie sa automaticky spúšťa a zastavuje podľa nastaveného času. Odoberateľný displej na komfortné programovanie. S prípojkou na vodovodný kohútik a predfiltrom.
Na cielené zavlažovanie podľa potreby: zavlažovací automat WT 4 sa obzvlášť jednoducho programuje. Vďaka snímateľnej ovládacej časti, veľkému regulátoru a prehľadnému spínaciemu panelu je programovanie ľahké a nenáročné. Maximálna dĺžka zavlažovania je 120 minút. Každé zavlažovanie sa spúšťa a zastavuje presne a automaticky v prednastavený čas. Prípojka na vodovodný kohútik a predfilter sú v štandardnej výbave. So zavlažovacím automatom Kärcher sa zavlažovací systém plne automaticky spúšťa a zastavuje podľa naprogramovaného času. Voda teda tečie iba vtedy, keď je to potrebné – čo šetrí peniaze a chráni životné prostredie. Zavlažovacie automaty Kärcher sú kompatibilné so všetkými známymi klik-systémami. 9V batéria nie je súčasťou výbavy, v prípade vybitia batérie sa zavlažovanie automaticky zastaví.
Vlastnosti a výhody
Individuálne programovanieNa zavlažovanie podľa potreby
Automatické zapínanie a vypínanieNa cielené zavlažovanie
Odnímateľný displejPre pohodlné programovanie
Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfilter
Kontrolka pre programovanie a pre stav batérie
Možné ručné zavlažovanie
Max. dĺžka zavlažovania: 120 min
Nastaviteľná doba spustenia
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|115 x 120 x 125
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Balenie obsahuje
- Batérie v štandardnej výbave: Nie
Výbava
- Potrebné sú batérie
- Počet batérií: Blok 1 x 9 V
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Stromy
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
Príslušenstvo
Zavlažovacie hodiny WT 4 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher