Súprava na zavlažovanie kvetináčov

Súprava na zavlažovanie rastlín v kvetináčoch na terasách je vhodná na efektívne zavlažovanie až 15 kvetináčov.

Súprava na zavlažovanie rastlín v kvetináčoch na terasách patrí do radu Kärcher Rain System® a optimálne sa hodí na efektívne zavlažovanie až 15 kvetináčov. Hadicovým systémom s kvapkacími manžetami možno zalievať aj kvetinové hrantíky. Množstvo vody možno individuálne regulovať na každej manžete, čo umožňuje zavlažovanie rastlín podľa potreby bez plytvania vodou. Na prívod vody slúži pružná 1/2'' hadica s dĺžkou 10 m (vrátane prípojky na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2 a spojkou pre pripojenie na vodovodný kohútik). Tenká, 10 metrov dlhá hadica (4mm) sa pripája pomocou manžiet, ktoré sa vďaka integrovanej ihle na hadicu Kärcher Rain System® pripájajú bez náradia. O zavlažovanie v kvetináčoch sa postarajú manžety pre kvapkovú závlahu (15 ks), ktoré možno upevniť pomocou upevňovacích hrotov (15 ks). Súprava navyše obsahuje koncovky (3 malé, 1 veľkú) na uzavretie a T-kusy (10 ks) na spájanie. Systém sa dá ľubovoľne rozšíriť o produkty zo systému Kärcher Rain System® alebo o časovač SensoTimer eco!ogic pre efektívne riadenie zavlažovania.

Vlastnosti a výhody
Zavlažovacia súprava pre 15 kvetináčov
  • Pohodlné a efektívne zavlažovanie kvetináčov a hrantíkov.
Manžeta pre kvapkovú závlahu s reguláciou množstva vody
  • Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
Rozšíriteľné
  • Kombinovateľné s Kärcher Rain System®a SensoTimer eco!ogic pre efektívne použitie.
Individuálne kombinovateľné
  • Maximálne flexibilné ukladanie hadice.
Pružná hadica a manžeta s integrovanou ihlou
  • Montáž bez náradia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2
Rozmery (d x š x v) (mm) 270 x 270 x 95

Balenie obsahuje

  • T-kusy na zavlažovanie kvetináčov: 10 Kus(y)
  • Koncovky, malé: 3 Kus(y)
  • Koncovky, veľké: 1 Kus(y)
  • Kvapková závlaha pre kvetináče: 15 Kus(y)
  • Spojovacia manžeta: 10 Kus(y)
  • Hroty na zavlažovanie kvetináčov: 15 Kus(y)

Výbava

  • Regulovateľný prietok
  • Montáž bez náradia
Oblasti využitia
  • Črepníkové rastliny
  • Zavlažovanie rastlín
Príslušenstvo
Súprava na zavlažovanie kvetináčov náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher