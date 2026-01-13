Súprava na zavlažovanie kvetináčov
Súprava na zavlažovanie rastlín v kvetináčoch na terasách je vhodná na efektívne zavlažovanie až 15 kvetináčov.
Súprava na zavlažovanie rastlín v kvetináčoch na terasách patrí do radu Kärcher Rain System® a optimálne sa hodí na efektívne zavlažovanie až 15 kvetináčov. Hadicovým systémom s kvapkacími manžetami možno zalievať aj kvetinové hrantíky. Množstvo vody možno individuálne regulovať na každej manžete, čo umožňuje zavlažovanie rastlín podľa potreby bez plytvania vodou. Na prívod vody slúži pružná 1/2'' hadica s dĺžkou 10 m (vrátane prípojky na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2 a spojkou pre pripojenie na vodovodný kohútik). Tenká, 10 metrov dlhá hadica (4mm) sa pripája pomocou manžiet, ktoré sa vďaka integrovanej ihle na hadicu Kärcher Rain System® pripájajú bez náradia. O zavlažovanie v kvetináčoch sa postarajú manžety pre kvapkovú závlahu (15 ks), ktoré možno upevniť pomocou upevňovacích hrotov (15 ks). Súprava navyše obsahuje koncovky (3 malé, 1 veľkú) na uzavretie a T-kusy (10 ks) na spájanie. Systém sa dá ľubovoľne rozšíriť o produkty zo systému Kärcher Rain System® alebo o časovač SensoTimer eco!ogic pre efektívne riadenie zavlažovania.
Vlastnosti a výhody
Zavlažovacia súprava pre 15 kvetináčov
- Pohodlné a efektívne zavlažovanie kvetináčov a hrantíkov.
Manžeta pre kvapkovú závlahu s reguláciou množstva vody
- Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
Rozšíriteľné
- Kombinovateľné s Kärcher Rain System®a SensoTimer eco!ogic pre efektívne použitie.
Individuálne kombinovateľné
- Maximálne flexibilné ukladanie hadice.
Pružná hadica a manžeta s integrovanou ihlou
- Montáž bez náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|270 x 270 x 95
Balenie obsahuje
- T-kusy na zavlažovanie kvetináčov: 10 Kus(y)
- Koncovky, malé: 3 Kus(y)
- Koncovky, veľké: 1 Kus(y)
- Kvapková závlaha pre kvetináče: 15 Kus(y)
- Spojovacia manžeta: 10 Kus(y)
- Hroty na zavlažovanie kvetináčov: 15 Kus(y)
Výbava
- Regulovateľný prietok
- Montáž bez náradia
Oblasti využitia
- Črepníkové rastliny
- Zavlažovanie rastlín
Príslušenstvo
Súprava na zavlažovanie kvetináčov náhradný diel
