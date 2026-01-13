3-cestný rozvádzač
3-cestný rozvádzač s 3 nezávislými, jednotlivo regulovateľným vodnými prípojkami. Ideálne sa hodí na pripojenie troch hadíc na jeden vodovodný kohútik.
Kvalitný 3-cestný rozvádzač s prípojkou na vodovodný kohútik G1 a redukciou G3/4 na zavlažovanie až s tromi hadicami súčasne. 3-cestný rozvádzač má tri prípojky na vodovodný kohútik s tromi nezávislými, bezstupňovými regulátormi a vyznačuje sa optimalizovaným prietokom vody. Dá sa použiť univerzálne v spojení so všetkými bežnými záhradnými hadicami a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Matica s ľahkým chodom a pevným vnútorným závitom zaručuje jednoduché a pohodlné upevnenie na vodovodný kohútik. 3-cestný rozvádzač je kompatibilný s takmer všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Tri navzájom nezávislé, regulovateľné výstupy vody
- Oddelené využitie troch výstupov vody na jednom vodovodnom kohútiku.
So zabudovaným predfiltrom
- Pre extra dlhú životnosť.
Prevlečná matica s ľahkým používaním
- Jednoduché upevnenie na vodovodné kohútiky so závitom 1“ alebo 3/4".
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|60 x 22 x 180
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia