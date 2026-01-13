3-cestný rozvádzač

3-cestný rozvádzač s 3 nezávislými, jednotlivo regulovateľným vodnými prípojkami. Ideálne sa hodí na pripojenie troch hadíc na jeden vodovodný kohútik.

Kvalitný 3-cestný rozvádzač s prípojkou na vodovodný kohútik G1 a redukciou G3/4 na zavlažovanie až s tromi hadicami súčasne. 3-cestný rozvádzač má tri prípojky na vodovodný kohútik s tromi nezávislými, bezstupňovými regulátormi a vyznačuje sa optimalizovaným prietokom vody. Dá sa použiť univerzálne v spojení so všetkými bežnými záhradnými hadicami a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Matica s ľahkým chodom a pevným vnútorným závitom zaručuje jednoduché a pohodlné upevnenie na vodovodný kohútik. 3-cestný rozvádzač je kompatibilný s takmer všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Tri navzájom nezávislé, regulovateľné výstupy vody
  • Oddelené využitie troch výstupov vody na jednom vodovodnom kohútiku.
So zabudovaným predfiltrom
  • Pre extra dlhú životnosť.
Prevlečná matica s ľahkým používaním
  • Jednoduché upevnenie na vodovodné kohútiky so závitom 1“ alebo 3/4".
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 60 x 22 x 180

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia