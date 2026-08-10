Hadicová spojka 1/2", 5/8"
Hadicová spojka pre priemery hadíc 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") kombinuje ergonomický dizajn s pohodlnou manipuláciou a je kompatibilná so všetkými systémami klik.
Pripojenie a odpojenie nebolo nikdy také jednoduché: Hadicová spojka s priemerom hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") zaručuje rýchle a jednoduché pripojenie. Hadicová spojka presviedča ergonomickým dizajnom, pohodlnou manipuláciou a kompatibilitou so všetkými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
Zapustené rukoväte a ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Pre hadice s priemerom 1/2 "a 5/8"
- Pre rýchle a pohodlné pripojenie k otvoru hadice.
Klik systém
- Kompatibilné so všetkými štandardnými klikacími systémami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″
|Farba
|Žltá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 36 x 36
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia