Mosadzná hadicová spojka 1/2" a 5/8"
Kvalitná a robustná mosadzná hadicová spojka na opravu poškodenej hadice príp. na spojenie hadíc s vnútorným priemerom 1/2" a 5/8".
Kvalitná a robustná mosadzná hadicová spojka na opravu poškodenej hadice príp. na spojenie hadíc s vnútorným priemerom 1/2" a 5/8". Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.
Vlastnosti a výhody
Z mosadze
- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou
Hadicová spojka
- Na spojenie dvoch hadíc alebo na opravu poškodených hadíc
Na spojenie hadíc s vnútorným priemerom 1/2" a 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″
|Farba
|mosadz
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|38 x 38 x 38
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia