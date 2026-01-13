Mosadzná hadicová spojka 3/4" so systémom Aqua Stop
Robustná mosadzná hadicová spojka so systémom Aqua Stop s dlhou životnosťou pre hadice 3/4". S pohodlným gumeným krúžkom – pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie.
Kvalitná mosadzná hadicová spojka so systémom Aqua Stop pre hadice 3/4". S pohodlným gumeným krúžkom pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie. Odpájanie je vďaka systému Aqua Stop možné bez rozstriekanej vody. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.
Vlastnosti a výhody
Aqua Stop
- Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Kvalitná hadicová spojka z mosadze
- Robustnosť a dlhá životnosť
Pohodlný gumený krúžok na držadle
- Pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
Hodí sa pre hadice 3/4"
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|3/4″
|Farba
|mosadz
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|52 x 38 x 38
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia