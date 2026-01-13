Univerzálna spojka na opravu hadíc
Univerzálna hadicová spojka na opravu všetkých bežných záhradných hadíc. Na spájanie alebo opravu dvoch hadíc. Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu.
Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad univerzálnu spojku na opravu hadíc. Univerzálna spojka na opravu hadíc sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a vyznačuje sa ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Ideálne riešenie pre spájanie alebo opravu dvoch hadíc. Univerzálna hadicová spojka na opravu hadíc je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
- Pre ľahkú manipuláciu.
Univerzálne použiteľný
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Na spájanie alebo opravu dvoch hadíc
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 39 x 39