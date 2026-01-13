Univerzálne hadicová spojka Plus
Univerzálna hadicová spojka Plus s mäkkým plastom so zapustenou rukoväťou pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.
Jednoduché pripojenie, odpojenie a oprava - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Kärcher Plus s mäkkým plastom so zapustenou rukoväťou pre obzvlášť pohodlnú manipuláciu. Flexibilný systém zástrčiek výrazne zjednodušuje polievanie malých i veľkých záhrad a plôch. Pretože funkčné konektory kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka Plus je kompatibilná s tromi najpopulárnejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Priehlbiny na uchopenie z mäkkého plastu.
- Pre ľahkú manipuláciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Žltá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 33 x 45