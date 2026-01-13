Kovová striekacia pištoľ Premium
Kvalitná a extra robustná kovová striekacia pištoľ Premium je koncipovaná na dlhodobý pôžitok zo zavlažovania a pohodlne sedí v ruke.
Maximálne nároky si vyžadujú kvalitný materiál. Kovová striekacia pištoľ Premium nielenže dobre sedí v ruke, ale vďaka kovovému materiálu je extrémne odolná a má dlhú životnosť. Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, umožňuje individuálne a pohodlné používanie, aké ponúka iba Kärcher. Prietok vody sa dá podľa potreby prispôsobovať pomocou jednoručne ovládateľného regulačného ventilu. Okrem toho disponuje kovová striekacia pištoľ Premium 2 tvarmi rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Nastavujú sa plynulo v závislosti od potreby. Napríklad na zavlažovanie kvetinových a rastlinných záhonov alebo na odstraňovanie hrubej špiny z terasy alebo záhradného nábytku. Mimochodom: Postrekovače a spojky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Otočná rukoväť
- Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
- Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Prvky z mäkčeného plastu
- Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Kvalitné kovové prvky
- Pre extra vysokú odolnosť a dlhú životnosť.
- Obzvlášť dobre sedí v ruke pre pohodlnú manipuláciu.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|225 x 42 x 105
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Otočná rukoväť
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Prvky z mäkčeného plastu
- Kov
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
