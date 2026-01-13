Kovová striekacia pištoľ Premium

Kvalitná a extra robustná kovová striekacia pištoľ Premium je koncipovaná na dlhodobý pôžitok zo zavlažovania a pohodlne sedí v ruke.

Maximálne nároky si vyžadujú kvalitný materiál. Kovová striekacia pištoľ Premium nielenže dobre sedí v ruke, ale vďaka kovovému materiálu je extrémne odolná a má dlhú životnosť. Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, umožňuje individuálne a pohodlné používanie, aké ponúka iba Kärcher. Prietok vody sa dá podľa potreby prispôsobovať pomocou jednoručne ovládateľného regulačného ventilu. Okrem toho disponuje kovová striekacia pištoľ Premium 2 tvarmi rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Nastavujú sa plynulo v závislosti od potreby. Napríklad na zavlažovanie kvetinových a rastlinných záhonov alebo na odstraňovanie hrubej špiny z terasy alebo záhradného nábytku. Mimochodom: Postrekovače a spojky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Otočná rukoväť
  • Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
  • Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
  • Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
  • Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Prvky z mäkčeného plastu
  • Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Kvalitné kovové prvky
  • Pre extra vysokú odolnosť a dlhú životnosť.
  • Obzvlášť dobre sedí v ruke pre pohodlnú manipuláciu.
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 225 x 42 x 105

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Otočná rukoväť
  • Aretácia na rukoväti
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Prvky z mäkčeného plastu
  • Kov
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
