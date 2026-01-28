Multifunkčná striekacia pištoľ
Jednoduchá multifunkčná striekacia pištoľ s 3 vzormi striekania: Postrekovač, bodový prúd a kužeľový prúd. Uzamykateľná spúšť ideálna pre nepretržité zavlažovanie najrôznejších rastlín.
Multifunkčná striekacia pištoľ je vhodná najmä na zavlažovanie najrôznejších rastlín s rôznymi požiadavkami. Koniec koncov, multifunkčná striekacia pištoľ má 3 vzory striekania: postrekovač, bodový prúd a kužeľový prúd. Nielen kvetinové a rastlinné záhony sa tak dajú ľahko zalievať (postrekovač a kužeľový prúd), ale aj terasy a záhradný nábytok sa dajú očistiť od hrubých nečistôt (bodový prúd). Multifunkčná striekacia pištoľ je preto ideálna na zavlažovanie aj čistenie. Okrem toho má striekacia pištoľ na rukoväti uzamykateľnú spúšť, ktorá zaisťuje pohodlnú manipuláciu a stály prietok vody. Pomocou ergonomického regulačného ventilu ovládaného jednou rukou je možné nastaviť množstvo vody podľa požiadaviek. A čo viac: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa bez problémov pripojiť k záhradnej hadici.
Vlastnosti a výhody
Tri plynulo nastaviteľné tvary prúdov: sprcha, bodový a kužeľový prúd.
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd a sprcha) a čistenie (bodový prúd).
Ergonomický regulačný ventil
- Nastavenie prietoku vody jednou rukou.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Na pohodlné a permanentné zavlažovanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|167 x 57 x 148
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 3
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie rastlín
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Ľahké nečistoty