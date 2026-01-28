Postrekovač
Malá, praktická a ľahko pripojiteľná k záhradnej hadici: Ideálna hubica pre nekomplikované zavlažovacie práce.
Malá tryska je ideálna na jednoduché zavlažovanie v záhrade. Vďaka plynule nastaviteľným vzorom striekania je možné flexibilne nastaviť distribúciu vody podľa požiadaviek medzi kužeľovým a bodovým prúdom. Nielen kvetinové a rastlinné záhony sa tak dajú ľahko zalievať, ale aj terasy a záhradný nábytok sa dajú očistiť od hrubých nečistôt. Jednoduchá tryska je tak ideálna na zavlažovanie aj čistenie. Ak to nie je potrebné, prietok vody je možné jednoducho vyrezať na dýze. A čo viac: Záhradné postrekovače Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa bez problémov pripojiť k vašej záhradnej hadici.
Vlastnosti a výhody
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Malý a kompaktný
- Jednoduchá manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|131 x 36 x 36
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie rastlín
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Ľahké nečistoty