Postrekovač

Malá, praktická a ľahko pripojiteľná k záhradnej hadici: Ideálna hubica pre nekomplikované zavlažovacie práce.

Malá tryska je ideálna na jednoduché zavlažovanie v záhrade. Vďaka plynule nastaviteľným vzorom striekania je možné flexibilne nastaviť distribúciu vody podľa požiadaviek medzi kužeľovým a bodovým prúdom. Nielen kvetinové a rastlinné záhony sa tak dajú ľahko zalievať, ale aj terasy a záhradný nábytok sa dajú očistiť od hrubých nečistôt. Jednoduchá tryska je tak ideálna na zavlažovanie aj čistenie. Ak to nie je potrebné, prietok vody je možné jednoducho vyrezať na dýze. A čo viac: Záhradné postrekovače Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa bez problémov pripojiť k vašej záhradnej hadici.

Vlastnosti a výhody
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
  • Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Malý a kompaktný
  • Jednoduchá manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 131 x 36 x 36

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Postrekovač
Postrekovač

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie rastlín
  • Kvetinové a zeleninové záhony
  • Ľahké nečistoty
Príslušenstvo