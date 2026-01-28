Postrekovač s reguláciou
Zalievanie podľa požiadaviek je jednoduché. S postrekovačom s ovládaním jednou rukou a 2 nastaviteľnými vzormi rozstrekovania.
Postrekovač má regulačný ventil ovládaný jednou rukou, pomocou ktorého je možné jednoducho nastaviť množstvo vody stlačením palca. Okrem toho má záhradný postrekovač 2 vzory postreku, ktoré je možné plynule nastaviť podľa požiadaviek: bodový prúd a kužeľový prúd. Kvetinové a rastlinné záhony sa tak dajú ľahko zalievať, od hrubých nečistôt sa dajú očistiť aj terasy a záhradný nábytok. Postrekovač je tak ideálny na zavlažovanie aj čistenie. Ak to nie je potrebné, prietok vody je možné jednoducho vypnúť na regulačnom ventile. A čo viac: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa bez problémov pripojiť k záhradnej hadici.
Vlastnosti a výhody
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Ergonomický regulačný ventil
- Nastavenie prietoku vody jednou rukou.
Plynulé nastavenie striekacej hlavy
- Tvar rozstrekovaného prúdu flexibilne nastaviteľný od bodového po kužeľový.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|194 x 42 x 97
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie rastlín
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Ľahké nečistoty