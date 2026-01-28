Postrekovač s reguláciou

Zalievanie podľa požiadaviek je jednoduché. S postrekovačom s ovládaním jednou rukou a 2 nastaviteľnými vzormi rozstrekovania.

Postrekovač má regulačný ventil ovládaný jednou rukou, pomocou ktorého je možné jednoducho nastaviť množstvo vody stlačením palca. Okrem toho má záhradný postrekovač 2 vzory postreku, ktoré je možné plynule nastaviť podľa požiadaviek: bodový prúd a kužeľový prúd. Kvetinové a rastlinné záhony sa tak dajú ľahko zalievať, od hrubých nečistôt sa dajú očistiť aj terasy a záhradný nábytok. Postrekovač je tak ideálny na zavlažovanie aj čistenie. Ak to nie je potrebné, prietok vody je možné jednoducho vypnúť na regulačnom ventile. A čo viac: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa bez problémov pripojiť k záhradnej hadici.

Vlastnosti a výhody
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
  • Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Ergonomický regulačný ventil
  • Nastavenie prietoku vody jednou rukou.
Plynulé nastavenie striekacej hlavy
  • Tvar rozstrekovaného prúdu flexibilne nastaviteľný od bodového po kužeľový.
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 194 x 42 x 97

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Postrekovač s reguláciou
Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie rastlín
  • Kvetinové a zeleninové záhony
  • Ľahké nečistoty
Príslušenstvo