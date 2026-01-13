Regulovateľný postrekovač

Jednoduché zavlažovanie podľa potreby. Pomocou regulovateľného postrekovača s jednoručným ovládaním prietoku vody a 2 nastaviteľnými tvarmi rozstrekovaného prúdu.

Regulovateľný postrekovač má jednoručne ovládateľný regulačný ventil, pomocou ktorého sa dá palcom jednoducho prispôsobovať prietok vody. Ďalej je možné podľa potreby plynulo nastavovať 2 tvary rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Takto jednoducho môžete zavlažovať kvetinové a rastlinné záhony, a súčasne aj oslobodiť terasy a záhradný nábytok od hrubej špiny. Preto sa tento regulovateľný postrekovač veľmi dobre hodí na zavlažovanie ako aj na čistenie. Počas prestávok v polievaní je možné prietok vody jednoducho zatvoriť pomocou regulačného ventilu. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický regulačný ventil
  • Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
  • Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 210 x 42 x 79

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
