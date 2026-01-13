Regulovateľný postrekovač
Jednoduché zavlažovanie podľa potreby. Pomocou regulovateľného postrekovača s jednoručným ovládaním prietoku vody a 2 nastaviteľnými tvarmi rozstrekovaného prúdu.
Regulovateľný postrekovač má jednoručne ovládateľný regulačný ventil, pomocou ktorého sa dá palcom jednoducho prispôsobovať prietok vody. Ďalej je možné podľa potreby plynulo nastavovať 2 tvary rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Takto jednoducho môžete zavlažovať kvetinové a rastlinné záhony, a súčasne aj oslobodiť terasy a záhradný nábytok od hrubej špiny. Preto sa tento regulovateľný postrekovač veľmi dobre hodí na zavlažovanie ako aj na čistenie. Počas prestávok v polievaní je možné prietok vody jednoducho zatvoriť pomocou regulačného ventilu. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický regulačný ventil
- Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|210 x 42 x 79
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Video
Príslušenstvo
Regulovateľný postrekovač náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher