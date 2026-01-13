Tyčový polievací nadstavec

Pevný a ergonomický tyčový polievací nadstavec v top výbave. Na zavlažovanie malých až stredne veľkých plôch. So šiestimi druhmi prúdu vody.

Ergonomický tyčový polievací nadstavec od firmy Kärcher je majstrovským dielom z hľadiska perfekcie a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho robia univerzálneho pomocníka. Tyčový polievací nadstavec sa ideálne hodí na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad. Vydarená kombinácia elegantného dizajnu, prvotriednej funkčnosti a perfektnej ergonómie presviedča na celej línii a robí z tyčového polievacieho nadstavca ideálny pracovný nástroj aj pre dlhšie trvajúcu prácu. Jednoducho povedané: Ideálne riešenie pre pohodlné postrekovanie v záhrade. Polievacie nadstavce Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik-systémami. Detaily výbavy: Nastavenie prietoku vody jednou rukou (vrát. funkcie vypínania a zapínania), 6 tvarov rozstrekovaného prúdu

Vlastnosti a výhody
6 tvarov rozstrekovaného prúdu
  • Flexibilné a všestranné využitie.
Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
  • Umožňuje obsluhu s jednou rukou
Protišymková, ergonomická rúčka
  • Pre pohodlnú a ľahkú manipuláciu
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 850 x 150 x 66

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
  • Vzor prúdu: vertikálny plochý prúd
Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Stromy
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
Príslušenstvo