Tyčový polievací nadstavec Plus

Robustný, ergonomický tyčový polievací nadstavec v top výbave. So 180° striekacou hlavou a 6 druhmi prúdu. Všestranné využitie – od zavlažovania pôdy až po prácu nad výškou hlavy. Pre malé a stredné plochy.

Ergonomický tyčový polievací nadstavec Plus od firmy Kärcher je majstrovským dielom z hľadiska perfekcie a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho robia univerzálneho pomocníka. Tyčový polievací nadstavec Plus sa ideálne hodí na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad. Od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou – napríklad pri polievaní závesných rastlín – umožňuje tyčový polievací nadstavec Plus pohodlnú prácu. Vydarená kombinácia elegantného dizajnu, prvotriednej funkčnosti a perfektnej ergonómie presviedča na celej línii a robí z tyčového polievacieho nadstavca Plus ideálny pracovný nástroj aj pre dlhšie trvajúcu prácu. Jednoducho povedané: Ideálne riešenie pre pohodlné postrekovanie v záhrade. Polievacie nadstavce Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik-systémami. Detaily výbavy: Pohyblivá striekacia hlava (180°), nastavenie prietoku vody jednou rukou (vrátanie funkcie vypnutia a zapnutia), pohodlná možnosť zavesenia, 6 druhov rozstrekovaného prúdu

Vlastnosti a výhody
Tyčový polievací nadstavec Plus: 6 tvarov rozstrekovaného prúdu
6 tvarov rozstrekovaného prúdu
Flexibilné a všestranné využitie.
Tyčový polievací nadstavec Plus: Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
Pre pohodlnú a ľahkú manipuláciu
Tyčový polievací nadstavec Plus: Pohyblivá striekacia hlava (180°)
Pohyblivá striekacia hlava (180°)
Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Možnosť pohodlného zavesenia
  • Dobré uskladňovanie
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 850 x 150 x 66

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
  • Vzor prúdu: vertikálny plochý prúd
Tyčový polievací nadstavec Plus
Tyčový polievací nadstavec Plus
Tyčový polievací nadstavec Plus
Tyčový polievací nadstavec Plus
Tyčový polievací nadstavec Plus
Tyčový polievací nadstavec Plus

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Stromy
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
Príslušenstvo