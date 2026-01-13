Tyčový polievací nadstavec Plus
Robustný, ergonomický tyčový polievací nadstavec v top výbave. So 180° striekacou hlavou a 6 druhmi prúdu. Všestranné využitie – od zavlažovania pôdy až po prácu nad výškou hlavy. Pre malé a stredné plochy.
Ergonomický tyčový polievací nadstavec Plus od firmy Kärcher je majstrovským dielom z hľadiska perfekcie a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho robia univerzálneho pomocníka. Tyčový polievací nadstavec Plus sa ideálne hodí na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad. Od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou – napríklad pri polievaní závesných rastlín – umožňuje tyčový polievací nadstavec Plus pohodlnú prácu. Vydarená kombinácia elegantného dizajnu, prvotriednej funkčnosti a perfektnej ergonómie presviedča na celej línii a robí z tyčového polievacieho nadstavca Plus ideálny pracovný nástroj aj pre dlhšie trvajúcu prácu. Jednoducho povedané: Ideálne riešenie pre pohodlné postrekovanie v záhrade. Polievacie nadstavce Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik-systémami. Detaily výbavy: Pohyblivá striekacia hlava (180°), nastavenie prietoku vody jednou rukou (vrátanie funkcie vypnutia a zapnutia), pohodlná možnosť zavesenia, 6 druhov rozstrekovaného prúdu
Vlastnosti a výhody
6 tvarov rozstrekovaného prúduFlexibilné a všestranné využitie.
Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínaniaPre pohodlnú a ľahkú manipuláciu
Pohyblivá striekacia hlava (180°)Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Možnosť pohodlného zavesenia
- Dobré uskladňovanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|850 x 150 x 66
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: hmlový prúd
- Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
- Vzor prúdu: vertikálny plochý prúd
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Stromy
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia