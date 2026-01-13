Záhradná sprcha
Záhradné riešenie 2 v 1: Či už radosť zo sprchovania alebo plnohodnotný tyčový polievací nadstavec na efektívne polievanie rastlín – záhradná sprcha sa dá rýchlo postaviť a potom úsporne odložiť.
Záhradné riešenie 2 v 1! Do 3 minút zmontovaná, veľmi stabilná a výškovo prestaviteľná záhradná sprcha (1,50 - 2,20 m) sa počas horúcich letných dní stará o chladivé osvieženie. Pomocou odnímateľnej sprchy sa môže používateľ osprchovať a osviežiť. Vďaka jemnému sprchovaciemu prúdu je spotreba vody výrazne nižšia ako pri ochladzovaní pomocou záhradnej hadice. Ďalej presviedča sprchový tyčový sprchovací aj svojou funkciou ako plnohodnotný tyčový polievací nadstavec na efektívne zavlažovanie rastlín. Počas zimnej sezóny sa dá sprcha rýchlo a bez námahy rozložiť na jednotlivé diely, úsporne pozasúvať do seba a kompaktne odložiť. Tak je zabezpečené, že na nasledujúce leto nebude nič chýbať. Ďalšie detaily výbavy: Trojnožka a hrot pre dobrú stabilitu, nastavenie prietoku jednou rukou, funkcia zapínania a vypínania, pohyblivá rozprašovacia hlava (180°).
Vlastnosti a výhody
Montáž trvá 3 minútyMontáž bez náradia.
S trojnožkou a hrotomZaručuje stabilitu a robustnosť
Výškovo prestaviteľná od 1,50 do 2,20 mPre rôznu výšku tela.
Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
- Pohodlné používanie zariadenia
Odnímateľný tyčový sprchovací a polievací nadstavec (2 v 1)
Široký sprchovací prúd
Pohyblivá striekacia hlava (180°)
- Pre pohodlné a ľahké použitie.
S pohodlným skladovaním nenáročným na miesto
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|735 x 850 x 2130
Výbava
- Vzor prúdu: postrekovač
Oblasti využitia
- Bazén, jazierko
- Zavlažovanie záhrady
Záhradná sprcha náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher