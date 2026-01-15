Držiak hadice Plus

Robustný držiak pre vonkajšie steny. Praktický a úsporný. Možnosť odkladania postrekovačov, spŕch, prípojok, spojok a rukavíc. Pre všetky bežné záhradné hadice.

Robustný držiak hadice Plus od firmy Kärcher sa najlepšie hodí na jednoduchú montáž na vonkajšiu stenu. Praktický držiak šetrí miesto a ponúka možnosť pre odkladanie postrekovačov a spŕch. Obsahuje odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný kohútik, spojky a záhradnícke rukavice. Je vhodný pre všetky bežné záhradné hadice. Ideálny na rýchle navinutie a odvinutie hadice – pri minimálnej náročnosti na miesto.

Vlastnosti a výhody
Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch
Praktické a úsporné odkladanie hadíc
  • Všetko odložené na jednom mieste.
  • Pre všetky známe záhradné hadice
Robustné spracovanie
  • Dlhá životnosť
Odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný kohútik, spojky a záhradné rukavice
Nástenný držiak
  • Jednoduché upevňovanie na (vonkajšie) steny
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 145 x 300 x 305