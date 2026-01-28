Držiak hadice Plus
Robustný nástenný držiak na hadicu pre priestorovo úsporné uloženie hadice ponúka otvory pre trysky a postrekovacie nadstavce, ako aj úložný priestor na polievanie alebo záhradné doplnky.
Jednoduché a kompaktné použitie a nenápadný dizajn: Vďaka nástennému držiaku na hadicu môžete teraz záhradnú hadicu uložiť na stenu, aby ste ušetrili miesto. Držiak má otvory pre trysky a nadstavce. Okrem toho je možné v úložnom priestore pohodlne uložiť ďalšie zavlažovacie príslušenstvo alebo záhradnícke rukavice, ktoré sú vždy po ruke. Po použití môžete záhradnú hadicu ľahko umiestniť na držiak na hadicu. Vďaka vysokokvalitným materiálom je nástenný držiak na hadicu mimoriadne odolný voči opotrebovaniu a má dlhú životnosť, ako aj voči UV žiareniu a mrazu. Kärcher poskytuje na výrobok aj 5-ročnú záruku.
Vlastnosti a výhody
Praktické a úsporné odkladanie hadíc
- Všetko odložené na jednom mieste.
Držiak hubice
- Zavlažovacie príslušenstvo je vždy po ruke.
Úložný priestor na adaptéry na vodovodné batérie, konektory a záhradnícke rukavice
- Zavlažovacie príslušenstvo je vždy po ruke.
Päťročná záruka
- Dlhá životnosť
Odolnosť voči UV žiareniu a mrazu
- Pripravené na použitie kedykoľvek počas roka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm)
|115
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|286 x 144 x 326
Výbava
- Držiak hubice
- Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Malé až stredne veľké plochy