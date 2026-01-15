Držiak hadice Premium HR 7.300
Na odkladanie hadíc a záhradného príslušenstva. So snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a spŕch ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nadstavcov.
Kompaktná zavlažovacia stanica! Hotový držiak hadice Premium HR 7.300 na mobilné alebo stacionárne použitie sa perfektne hodí na zavlažovanie malých až stredne veľkých plôch a záhrad. Vďaka veľkému množstvu možností odkladania je konečne všetko uložené na svojom mieste. Detaily výbavy: odnímateľný hadicový bubon (2 v 1), možnosť odkladania pre postrekovače a sprchy, priestorný box na odkladanie záhradných rukavíc, nožníc, lopatiek a pod. Vrátane držiaka na stenu a 2 hadicových spojok ako aj dodatočnej možnosti upevnenia pre tyčové polievacie nadstavce. Hodí sa pre všetky bežné záhradné hadice (kapacita: 30 m 1/2" hadica alebo 20 m 5/8" hadica alebo 12 m 3/4" hadica).
Vlastnosti a výhody
2 x štandardná hadicová spojka
Odnímateľný hadicový bubon (2 v 1)
Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch
Možnosť upevnenia polievacej tyče a postrekovačov upevnených na hadici
Priestorný odkladací box pre záhradné rukavice, nožnice, lopatky atď.
Kapacita: 30 m 1/2" hadica alebo 20 m 5/8" hadica alebo 12 m 3/4" hadica
- Pre všetky známe záhradné hadice
Robustné spracovanie
- Dlhá životnosť
- Zmontovaný
Nástenný držiak
- Zavlažovacia stanica na praktické a úsporné odkladanie hadíc a záhradného príslušenstva.
- Jednoduché upevňovanie na (vonkajšie) steny
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 515 x 510
Video
Príslušenstvo
Držiak hadice Premium HR 7.300 náhradný diel
