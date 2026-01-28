Držiak hadice Premium HR 7.320 1/2"
Držiak hadice pre praktické a úsporné uloženie hadíc či doplnkov. S odnímateľným bubnom, možnosťou uskladnenia trysiek, striekacích pištolí a tyčí a priestranného úložného boxu.
Kompaktná zavlažovacia stanica! Prémiový držiak hadice HR 7.320 1/2" pripravený pre mobilné alebo stacionárne použitie dokonale slúži na zavlažovanie menších a stredne veľkých plôch a záhrad. Vďaka rôznym úložným možnostiam je všetko na jednom mieste - konečne. Vlastnosti: odnímateľný bubon (2 v 1), držiaky príslušenstva na usporiadané uloženie striekacích pištolí a trysiek, box na príslušenstvo na uloženie iného záhradného náradia, ako sú napr. zdieľačky, lopaty, záhradné rukavice atď. Vrátane nástenného držiaka, 20 m 1/2" hadice PrimoFlex®, trysky, 3 x hadicového konektora, 1 x hadicového konektora s Aqua Stop, adaptéra G3/4 pre vodovodné batérie a reduktora G1/2 plus prídavnej svorky pre polievací nadstavec. Kompletne zmontované. Zalievanie s Kärcherom je šikovný spôsob zavlažovania!
Vlastnosti a výhody
1 x štandardná hadicová spojka so systémom Aqua Stop
20 m 1/2" hadica PrimoFlex®
3 x štandardná hadicová spojka
Odnímateľný hadicový bubon (2 v 1)
Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch
Zmontovaný
Možnosť upevnenia polievacej tyče a postrekovačov upevnených na hadici
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
Priestorný odkladací box pre záhradné rukavice, nožnice, lopatky atď.
Kapacita: 30 m 1/2" hadica alebo 20 m 5/8" hadica alebo 12 m 3/4" hadica
- Pre všetky známe záhradné hadice
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak prasknutia (bar)
|2
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|5,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 460 x 510
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Balenie obsahuje
- Hadicová spojka: 3 Kus(y)
- Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
- Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1
- Postrekovač: 1 Kus(y)
- Hadica PrimoFlex ½ ": 20 m
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia