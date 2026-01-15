Hadicový vozík HT 4.500
Veľmi mobilný hadicový vozík s odkladacím hákom a držiakom príslušenstva. S výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápacou funkciou. Zmontovaný.
Zmontovaný hadicový vozík HT 4.500 s držiakom pre postrekovač, tyčový polievací nadstavec a pod., ako aj odkladacím hákom pre krátku hadicu. Dlhú hadicu netreba únavne ťahať cez celú záhradu, pretože obratný vozík je vždy po boku, a teda na mieste polievania. Dlhá hadica sa pripojí na vodovodný kohútik, odmotáva sa na zemi a zostáva tam ležať. Takto predídete poškodeniu záhonu, kríkov, nábytku a hadice. Zavlažujete pohodlne s kratšou hadicou okolo hadicového vozíka. Vďaka inovatívnej sklápacej funkcii sa HT 4.500 dá jednoducho a úsporne odkladať. Podrobnosti vybavenia: Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie, 2 x hadicová spojka. Hodí sa pre všetky známe záhradné hadice. Kapacita: 50 m 1/2" hadica alebo 35 m 5/8" hadica alebo 23 m 3/4" hadica.
Vlastnosti a výhody
2 x štandardná hadicová spojka
Zahnutá hadicová prípojka
Zmontovaný
Možnosť upevnenia tyčového polievacieho nadstavca alebo postrekovača
- Pre zvýšenú mobilitu
Voľnobežná ručná kľuka
- Jednoduchá manipulácia pri navíjaní a odvíjaní hadice
Veľké kolesá
- Pre zvýšenú mobilitu
Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie
Kapacita: 50 m 1/2" hadica alebo 35 m 5/8" hadica alebo 23 m 3/4" hadica
- Pre všetky známe záhradné hadice
Zaklápacia funkcia
- Na úsporné odkladanie.
Protišymková, ergonomická rúčka
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|440 x 485 x 857
Príslušenstvo
Hadicový vozík HT 4.500 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher